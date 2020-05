Il nuovo trend makeup occhi per la primavera estate è l’eyeliner fiorito

editato in: da

Fiori a primavera e in estate… proprio innovativo! In realtà sì, se non si pensa alle classiche stampe degli abiti per la bella stagione ma si immaginano in una nuova veste. Proprio gli occhi, infatti, diventano protagonisti di makeup creativi ma al tempo stesso facili da realizzare, che vedono comparire tanti piccoli fiori, colorati o monocromatici, sotto forma di eyeliner.

Sarà questo il trend per il trucco occhi primavera estate, un eyeliner fiorito non convenzionale che definisce lo sguardo in maniera delicata e romantica, ma al tempo stesso creativa. Una tipologia di eyeliner meno grafica, perfetta anche per chi non riesce a delineare l’occhio in maniera precisa con la forma classica ed allungata, che mette di buonumore e che non fa passare inosservato il vostro sguardo.

Fonte: Instagram

Un trend, ovviamente, che arriva dal web e dai social, che propongono sempre nuovi trucchi creativi e mai banali, per divertirsi a cambiare ogni giorno look. Farà sicuramente un figurone, perché sembra complesso ed elaborato da realizzare, ma invece è particolarmente facile e una volta capito come realizzare il primo fiorellino, la strada è in discesa.

A parte una buona dose di pazienza e poca fretta, ingredienti chiave per la buona riuscita di questo makeup, servono anche vari colori di eyeliner, almeno due, uno per la parte centrale e uno per i petali. Potete però sbizzarrirvi con le combinazioni di colore, ad esempio utilizzando pigmenti fluo, altra grande tendenza di stagione o magari creando sfumature tono su tono, con varie nuances di rosa, di lilla e colori pastello di moda per questa estate o un look monocolore, abbinando la stessa tonalità di colore su occhi e labbra.

Fonte: Instagram

Date sfogo al vostro estro artistico, ispirandovi ai pittori puntinisti, perché ecco come si realizzano i fiorellini, proprio creando dei puntini. Per prima cosa applicate un primer affinché il makeup resista più a lungo. Uniformate poi la palpebra con della cipria o realizzate il makeup che preferite, non esagerando però con le sfumature, altrimenti il risultato finale sarà caotico. Un colore su tutta la palpebra o un altro di transizione nella piega sono l’ideale. Ricordatevi anche di bordare l’attaccatura delle ciglia superiori con una matita nera o una linea sottilissima di eyeliner e, alla fine, tanto mascara, in modo da dare maggiore definizione allo sguardo.

Fonte: Instagram

Per realizzare i puntini, utilizzate dei pennelli finissimi da nail art o, ancora più semplice, dei dotter, degli strumenti per creare decorazioni sulle unghie che alle estremità presentano dei pallini di dimensioni diverse. Sceglietene uno piccolo, ma in alternativa potete utilizzare anche una penna a sfera o una forcina. Con un colore realizzate il pistillo centrale e, tutto intorno, realizzate con uno o più colori i puntini che formeranno i petali.

Cercate di concentrare la maggior parte dei fiori sulla parte finale dell’occhio, per creare la codina, senza appesantire il resto dello sguardo. In alternativa, potete realizzare una classica linea di eyeliner nero allungato, più spessa, e giocare poi a realizzare sopra qualche fiorellino sparso, in modo da non avere una linea creata solo da fiorellini, ma un bouquet di contorno al classico winged eyeliner.

Fonte: Instagram

Potete poi lasciare l’eyeliner fiorito così o aggiungere piccoli dettagli, come pois, rametti o foglioline. Se siete amanti dei look ancora più particolari, invece che realizzare i fiori all’attaccatura delle ciglia, disegnateli sulla palpebra superiore fissa, in modo da creare una cut crease. Se invece non avete molta manualità, optate per un eyeliner fiorito realizzato applicando delle decorazioni per nail art o delle perline a forma di fiore direttamente sull’occhio, aiutandovi con della colla per ciglia finte.