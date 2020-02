Il Long Bob è il nuovo trend in fatto di capelli: da JLo a Levante, ecco come indossare questo taglio

editato in: da

Sono sempre di più le star che abbandonano i capelli lunghi e scelgono un taglio più corto. Il Long Bob, infatti, è la giusta via di mezzo tra un taglio troppo corto ed i più classici capelli lunghi. È comodo da portare e non necessita di molta manutenzione: fare la piega è più veloce, sta bene sia liscio che mosso ma consente anche di portare i capelli legati, decisamente pratici in certe situazioni. Ecco come indossare e come realizzare lo styling di un Long Bob, come due madrine d’eccezione: Jennifer Lopez, che dopo la sua esibizione al Super Bowl ha deciso di darci un taglio e Levante, da sempre portatrice di capelli lunghissimi e scuri.

Il Long Bob mosso, spettinato e sbarazzino ma perfetto con ogni look

È apparso pochi giorni fa sul profilo Instagram ufficiale di Jennifer Lopez e, ovviamente, è già di tendenza. Un Long Bob mosso, sbarazzino, che la rende ancora più giovanile nonostante i suoi 50 anni (portati alla grande) adatto a praticamente qualsiasi viso. Sì, perché il movimento è leggero e ricorda quello delle beach waves, ma anche più riccio ha il suo perché.

Mantenerlo è facile e veloce, sia per chi ha i capelli naturalmente mossi sia per chi li ha lisci, a spaghetto. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare uno spray al sale marino e, se non avete problemi di cervicale e se la temperatura lo consente, lasciarli asciugare all’aria. L’effetto mosso da spiaggia sarà assicurato, ma non dimenticatevi di utilizzare anche un prodotto idratante, perché i prodotti a base di sale marino possono seccare leggermente le lunghezze. Un’alternativa è quella di utilizzare mousse, gel o creme modellanti per i ricci, che disciplinano il crespo, aiutano a tenere il riccio o l’onda ed allo stesso tempo ammorbidiscono i capelli. Altro strumento fondamentale è il phon con diffusore, che garantisce un effetto mosso perfetto. Il segreto? Togliere completamente tutta l’umidità dai capelli: meglio scegliere una velocità più moderata ma un calore più potente, in modo da scongiurare il crespo.

Sui capelli lisci, invece, per ottenere questo hairstyle potete senza dubbio provare con prodotti appositi, ma nel caso in cui la piega non reggesse, i ferri conici o studiati appositamente per questo tipo di onde possono fare al caso vostro. Sono semplici da utilizzare, specialmente quelli “a onda” ed in pochi minuti avrete ottenuto un Long Bob mosso. Ricordatevi però di utilizzare un termo protettore, per evitare di danneggiarli.

Il Long Bob liscio, come metterlo in piega come Levante

Il Long Bob è un taglio versatile, che può essere portato mosso, sì, ma anche liscio. Data la sua lunghezza intermedia si presta ad essere reinterpretato nei due stili, perché metterlo in piega è abbastanza facile. Se già avete i capelli naturalmente lisci, sarà ovviamente più facile mantenerlo così, basterà applicare un prodotto disciplinate per il crespo e idratante e poi asciugarli come di consueto. Qualora però prendessero una piega strana sulle punte, aprendosi verso l’esterno, basterà una spazzola e direzionare il getto di calore verso il basso per domarli.

Per i capelli mossi, invece, le soluzioni sono due: una piega con la spazzola, più difficile da realizzare da soli, o la piastra. Dopo aver applicato un termo protettore per limitare i danni del calore, si passa la piastra selezionando ciocche non troppo ampie, in modo da ottenere un liscio ordinato e disciplinato. Con la piastra, inoltre, si può realizzare anche un liscio con del movimento, basta girare le punte verso l’esterno, soprattutto nel caso di una frangia a tendina sul davanti.