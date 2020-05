Il lilla è il colore trend del makeup dell’estate 2020

editato in: da

Tra i trend makeup estate 2020 troviamo senza dubbio i toni pastello. Azzurro, giallo limone, rosa, verde menta, pesca… ma il vero protagonista indiscusso è il lilla, più rosato, più tendente al viola, sfumato, sotto forma di eyeliner. Sui social spopola, sia utilizzato da solo che in combinazioni a texture glossy o colori più forti ed accesi. Ma, come tutti i pastello, non è una tonalità facilissime da utilizzare, necessita di qualche accortezza per farla risaltare al meglio.



Fonte: Instagram

Prima di usare il lilla ed i colori pastello applicate un primer o una base bianca

Per dare maggior risalto a colori chiari come i pastello è necessario preparare la palpebra. Infatti, a differenza di colori più saturi o con una concentrazione maggiore di pigmento, se sfumati direttamente sull’occhio tendono a perdersi e a non risultare così come appaiono nella cialda. Per ovviare a questo problema sicuramente è utile applicare un primer, che uniformi la palpebra e faccia aderire meglio il prodotto. Se poi è di un colore leggermente più chiaro della pelle ancora meglio. Infatti, un altro metodo per far risaltare al meglio i colori è quello di utilizzare una base bianca. Può essere un matitone, da stendere scaldandolo con un dito o con un pennello piatto, un ombretto in crema, opaco o con micro riflessi che arricchiranno il colore applicato successivamente o ancora rossetti liquidi. L’importante è che siano prodotti testati anche per un eventuale utilizzo sull’occhio, per scongiurare allergie.

Fonte: Instagram

I pennelli più adatti per applicare il lilla ed i colori pastello sono quelli piatti a lingua di gatto

Importante è anche la scelta del pennello, che per far risaltare nel modo migliore i colori pastello deve essere piatto e dalle setole abbastanza compatte. Questo perché, sulla base ancora leggermente bagnata ed appiccicosa, il colore va picchiettato affinché risulti saturo, pieno e brillante. Concentratevi sulla palpebra mobile e tamponate il lilla con il pennello. Solo successivamente prelevate il colore con un pennello da sfumatura e passatelo nella piega, andando a dissolverlo verso l’alto e l’esterno, per non creare macchie. Qualora perdeste di intensità sulla palpebra mobile, tamponate nuovamente il lilla con il pennello piatto.

Se invece volete un tocco di colore appena accennato, utilizzate direttamente il pennello da sfumatura per realizzare il makeup. Così facendo si depositerà meno polvere sulla pelle ed il colore risulterà più scarico e meno saturo. È un ottimo metodo per chi vuole utilizzare questo tipo di tonalità ma non è abituato a look più colorati.

Fonte: Instagram

Non solo look monocolore, utilizzate il lilla abbinandolo a colori accesi, fluo, con texture metalliche o come eyeliner

Con lo stesso procedimento, potete sbizzarrirvi con l’accostamento di colori, senza dover fare un look solo monocromatico, tutto di tonalità lilla. Ad esempio potete sfumare nella piega un marrone che sia leggermente percettibile, ma che crei profondità, oppure intensificare l’angolo esterno con un blu scuro, un viola, un nero o un marrone scuro. Potete abbinare il lilla ad un altro grande trend per quest’estate, ovvero i colori fluo: lilla ed arancione, verde acido, giallo, rosa fucsia…non ci sono limiti alla fantasia, sperimentate per trovare la vostra combinazione preferita!

Se invece non amate i look opachi ma amate i glitter, il finish glossy e bagnato o i toni metallici, ecco che gli ombretti top coat possono cambiare totalmente il vostro look matte con un semplice passaggio. Basterà prelevare l’ombretto con il polpastrello e stenderlo sulla palpebra mobile. Scegliete oro, argento ma anche ombretti duochrome dai riflessi cangianti, tono su tono o a contrasto. Per chi invece non rinuncia all’eyeliner, da provare l’eyeliner pastello e lilla: realizzate una linea allungata verso l’esterno con un rossetto liquido bianco, poi con un pennellino angolato o di precisione tamponate l’ombretto lilla, cercando di lasciare il disegno pulito senza sporcare i bordi.

Fonte: Instagram