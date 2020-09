Cosa sono gli idrolati e i benefici per pelle e capelli

editato in: da

Gli idrolati, o acque aromatiche, sono prodotti naturali ricavati dalla distillazione in corrente di piante officinali fresche. Hanno numerose proprietà lenitive, e si possono utilizzare come tonici per il viso, o come rinfrescanti per pelle secca, arrossata o occhi stanchi. Scopriamo quali sono i loro usi più comuni e quali i maggiori benefici che garantiscono al nostro organismo.

Cosa sono gli idrolati

Gli idrolati si ottengono grazie alla distillazione a vapore di fiori, foglie e altre parti aeree delle piante. La loro preparazione avviene in contemporanea a quella dell’olio essenziale estratto dalla stessa pianta. Durante la distillazione a vapore si separano da una parte l’idrolato, che è idrosolubile, dall’altra l’olio essenziale che è invece liposolubile (quindi non si scioglie in acqua ma nelle sostanze grasse). L’idrolato mantiene il profumo e alcune proprietà della pianta di origine; ma a differenza degli oli essenziali, non presentano nessun rischio o controindicazione e possono essere usati anche in gravidanza o sui bambini.

Gli usi degli idrolati

Gli idrolati sono molto leggeri e delicati, e possono essere utilizzati soli o miscelati tra loro, sfruttando così le proprietà di diverse piante. Viste le loro proprietà calmanti e lenitive, sono utilizzati in una lunga lista di prodotti cosmetici, come maschere per viso e capelli, creme, tonici per il viso oppure come decongestionati per occhi stanchi. Oltre che per aiutare la pelle, gli idrolati si utilizzano per frizioni sul cuoio capelluto, oppure si possono o inserire nelle ricette cosmetiche in sostituzione dell’acqua demineralizzata per potenziare l’effetto che desideriamo ottenere dal cosmetico finito.

Idrolati: quali sono e come usarli. Gli idrolati possono essere acquistati in erboristeria, e vanno conservati in un luogo fresco al riparo dalla luce. Ne esistono moltissime varietà, di seguito riportiamo quelle più comuni e note per le loro proprietà.