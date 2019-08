I prodotti makeup in crema alleati dell’estate per un trucco fresco, luminoso, leggero e veloce

editato in: da

In estate sopportare il trucco addosso diventa difficile, perché sudore, caldo ed umidità lo fanno sentire ancora più pesante sulla pelle. Si scioglie, si separa e si notano strane striature o strati di cipria applicata per tamponare la lucidità ed assorbire l’eccesso di sebo. L’ideale è quindi cambiare il nostro makeup per adattarlo alle esigenze estive, prediligendo prodotti dalla texture leggera ma pigmenati e, soprattutto, prodotti in crema, che si sfumano meglio con la pelle e non la soffocano.

La cipria, infatti, spesso (e soprattutto nei prodotti per la pelle grassa) fa come da tappo alla pelle che inevitabilmente suderà di più. E non c’è cosa più brutta di un makeup completo e complesso rovinato, perché i prodotti cedono e non tengono sul viso. Meglio allora niente, o poco trucco, cercando di valorizzare i nostri punti forti, aiutandoci con pochi prodotti da inserire nel beauty, perfetti da portare anche in viaggio.

Per la base viso sono da prediligere prodotti in crema, facili e veloci da applicare e sfumare e, soprattutto, più pratici in viaggio, perché non danno problemi di limiti nel bagaglio a mano. Anche i prodotti fluidi sono ottimi per questa stagione, a patto che non siano troppo coprenti e corposi, ma leggeri e senza troppi oli e sostanze grasse all’interno. Sono perfetti per l’estate perché consentono di applicarne meno e, soprattutto, di sentirli meno pesanti.

La base viso, ad esempio, è possibile crearla solo con correttori, che siano abbastanza coprenti da cancellare discromie e rossori, ma che non creino spessore, non siano troppo secchi e difficili da sfumare e da stendere, ma neanche troppo grassi, altrimenti la base si scioglierà per il troppo caldo e risulterà troppo pastosa sul viso. È facile capire se un correttore è adatto ad essere usato per una base viso leggera e veloce, perché sfumandolo noterete che non si crea stacco con la pelle, che si dissolverà facilmente e uniformerà l’incarnato, pur applicandolo solo dove è necessario, per coprire occhiaie, brufoletti e rossori, mantenendo però una cerca coprenza.

Fonte: Mulac Cosmetics – Mesauda Cosmetics – & Other Stories – Benefit Cosmetics

Per completare la base viso, poi, potete optare per un correttore in stick di qualche tono più scuro, con il quale realizzare un leggero contouring, posizionando il colore, più caldo o freddo a seconda del vostro sottotono di pelle, per ricreare i volumi ed enfatizare gli zigomi. Un blush pescato o corallo è perfetto per ravvivare l’incarnato ma per evitare un effetto polveroso o troppo artificioso, le formule in crema sono l’ideale. Il colore si può modulare e stratificare fino ad ottenere l’intensità desiderata e, per un look davvero naturale ma bilanciato, potete applicare il colore anche sulle labbra, passandoci poi un leggero velo di burro cacao.

Ma non è finita qui, perché i prodotti in crema, in estate, sono perfetti anche per un makeup occhi fresco e veloce, per prepararsi in tutta fretta tra l’ultimo tuffo in spiaggia e l’aperitivo e la cena con gli amici. Ne esistono di tutti i colori, sia opachi che pieni di glitter o metallizzati, colorati o dai toni neutri. Per un look raffinato ed in linea con le tendenze makeup 2019 di questa stagione, scegliete ombretti in crema effetto wet, bagnati, per vestila la palpebra di riflessi e perlescenze effetto specchio. Completate poi il makeup con una dose abbondante di mascara, per intensificare l’occhio e lo sguardo e, per le labbra, optare per un semplice gloss o un bel rossetto rosa o corallo, in perfetto tema estivo.