I preferiti di maggio: prodotti beauty da non farsi scappare, testati per voi!

Come ogni mese non possono mancara i miei preferiti, prodotti che ho testato per voi e che mi hanno rapito il cuore e che, quindi, voglio consigliarvi di provare! Per questo mese abbiamo uno scrub viso, un rossetto, una palette occhi, un profumo ed un blush in crema! Scopriteli tutti… li conoscevate già?

Nabla Cosmetics Dreamy Eyeshadow Palette

Una tra le mie palette preferite di sempre è la Dreamy Eyeshadow Palette di Nabla. Ci ho fatto davvero innumerevoli look, sia semplici e veloci, da tutti i giorni che più elaborati. È parte integrante del mio kit come makeup artist, perfetta per i makeup sposa e cerimonia, ma anche per quegli shooting moda che richiedono un trucco naturale. Adatta a tutti gli incarnati e sottotoni, è davvero versatile e vale assolutamente il prezzo speso. Utile anche da portare in viaggio come unica palette occhi, perché potete realizzare look nude, look da giorno, più corposi per la sera ed anche optare per qualcosa di più colorato. Il 22 maggio uscirà la nuova Secret Palette, per adesso si conoscono solo anticipazioni sui colori… che sono da urlo! Diventerà questa la prossima preferita?

Da sinistra: Nabla Cosmetics Dreamy Eyeshadow Palette, Nabla Cosmetics swatches della nuova Secret Palette in uscita il 22 maggio 2019.

Mulac Cosmetics Mayday Detoxing Scrub

Mulac Cosmetics ha recentemente lanciato nuovi prodotti skincare che ho subito testato, incuriosita. Tonico viso all’acido glicolico, tonico idratante con particelle di acido ialuronico (anchq questo lo sto testando, la formula è davvero molto particolare, quasi siero/gel!), maschera purificante e Mayday, scrub detossinante. E dato che sono una fan dell’esfoliazione meccanica, fatta appunto con gli scrub, questo è diventato un mio must-have. Il profumo è ottimo, sa di “vacanza ai tropici”, di mango, ananas e passion fruit. È in crema e scorre perfettamente sul viso e, all’interno, contiene frammenti di nocciolo d’albicocca per l’azione esfoliante. I microgranuli esfoliano la pelle delicatamente, non sono aggressivi ma si sentono. Ultimamente trovo solo scrub i cui granelli sono talmente fini che sembra di non fare nessuno scrub! La pelle è subito liscia, levigata e rimpolpata e, effettuando un leggero massaggio, l’olio di moringa contenuto all’interno nutre la pelle lasciandola morbida. Inoltre, la formula è al 90% di origine naturale, non contiene parabeni, siliconi, paraffina, coloranti e derivati animali.

Mulac Cosmetics, nuovo Mayday Detoxing Scrub

Astra Makeup Hypnotize Liquid Lipstick

Mai avrei pensato che un rossetto così low cost potesse avere delle performance così elevate, tanto da farmi desiderare di provare altre tonalità. Il rossetto liquido opaco Astra Hyptonize Liquid Lipstick 02 Dreamer ha un colore particolare, a metà tra il borgogna, il vino ed il viola, ma non è né troppo scuro né troppo acceso. Perfetto come protagonista, applicato anche con un trucco occhi leggero o un po’ di mascara, si sposa perfettamente anche a makeup look più strutturati. La scorrevolezza è alta, la pigmentazione piena fin dalla prima passata. È molto confortevole, non sembra praticamente di indossarlo e… non secca le labbra, che rimangono lisce. La formula non è appiccicosa e non crea spessore e grumi con il passare delle ore. Resiste bene dopo diverse ore ed anche mangiando e bevendo, salvo sbiadirsi leggermente al centro ma in maniera diffusa e sfumata, senza creare stacchi e vuoti di colore. Promosso a pieni voti! Il prezzo? Solo 4,90€!

Astra Makeup, Hypnotize Liquid Lipstick nel colore 02 Dreamer

& Other Stories Cheek & Lip Tint

La mia passione per il blush in crema è ormai nota, nonostante sia un prodotto davvero poco usato. Forse perché si tende a non saperlo applicare e lo si trova più scomodo, quando invece regala alle guance un finish davvero naturale e fresco, molto più di un blush in polvere. I miei preferiti sono questi di & Other Stories, Cheek & Lip Tint, insieme a quelli di Illamasqua e recentemente ho acquistato questo rosso acceso, Kick Pleat Red, temendo che fosse troppo forte sul viso. E invece, una piacevole scoperta: si sfuma benissimo con l’incarnato e regala un aspetto radioso, come baciata dal sole o quando ci si imbarazza un po’. Bello, fresco, naturale ed estivo. Lo utilizzo con un pennello duofibre ma la mia applicazione preferita rimane con le dita o, ancora meglio, con il palmo della mano esattamente sotto al pollice: avete mai fatto caso che questa zona ha una forma che si adatta perfettamente alla zona della guancia dove applichiamo il blush? Provate, ma ricordatevi che serve pochissimo prodotto!

& Other Stories, Cheek & Lip Tint nel colore Kick Pleate Red

Eisenberg Diabolique Eau de Parfum Pour Femme

Non riesco mai a trovare profumi che reagiscano bene con il PH della mia pelle e che siano duraturi, tendono tutti a svanire dopo poco tempo. Ho conosciuto le fragranze di Eisenberg al Cosmoprof e sono rimasta ammaliata dalla varietà e quantità. Ed ho trovato lui, Le Diabolique. Adoro le fragranze saponate, che sanno di fresco e di pulito e lui è proprio così! Un profumo elegante e raffinato, talcato ma non retrò. Le note di testa sono fresche grazie al mandarino giallo e al cardamomo, poi si sprigiona il cuore fiorito con Iris, viola, Eliotropo, Gelsomino ma anche cedro, per finire con sentori ambrati dati da benzoino, vetiver, sandalo e muschi. Se non conoscete le fragranze Eisenberg andate a trovare la vostra preferita (le vendono da Sephora!) E sono sicura che anche voi troverete quella perfetta!

Eisenberg, Le Diabolique Eau De Parfum Pour Femme