I preferiti di luglio: 5 prodotti testati per voi da non farvi scappare quest’estate!

editato in: da

Questo mese di luglio vede protagonista tanto makeup: complici i saldi e le nuove collezioni uscite, ho fatto scorta di palette e prodotti per look colorati, nude, prodotti labbra ed un nuovo correttore low cost di cui non riesco a fare a meno.

Che siate #teamnude o #teamcolorato, le due palette scelte, la In My Birthday Suit di Mulac Cosmetics e la Neon Obsessions di Huda Beauty sono perfette per creare tanti look diversi, da abbinare alla tinta di Yves Saint Laurent ed al correttore di Makeup Revolution, per poi struccarvi alla sera con la mousse leggera e delicata di Beonme. Ve li racconto nel dettaglio i 5 prodotti preferiti del mese!

Mulac Cosmetics In My Birthday Suit, la palette Nude per creare makeup look completi per ogni occasione

La palette nude perfetta esiste? La In My Birthday Suit di Mulac Cosmetics sembrerebbe davvero esserlo! Ispirata all’iconico rossetto liquido che porta lo stesso nome, è abbastanza piccola (entra in un beauty normale) e contiene 15 colori, tra chiari, medi e scuri. È presente un nero per intensificare, un marrone scuro ed altri colori opachi di transizione ed un colore chiaro per sfumare e diffondere il makeup. Ci sono shimmer e metallici più discreti e una nuova formula, che troviamo nella fila centrale: perla pura. Sono ombretti pigmentatissimi e con perle riflettenti luminose, che regalano un effetto super metallico, quasi bagnato. Questa palette è un vero must have, non solo per l’estate!

Fonte: Mulac Cosmetics

Amanti del colore, non perdetevela: Neon Obsession Neon Orange di Huda Beauty è perfetta per look particolari e pop

Chi non conosce le mini palette di Huda Beauty? Ecco che la collezione estiva si fa frizzante e Pop, con le Non Obsessions, palette da 9 tonalità con colori forti, sgargianti e fluo. Io ho scelto la Neon Orange, con una bellissima combinazione di colori tra giallo, fucsia e corallo, arricchita da tonalità shimmer da usare da sole o come Top Coat su altri ombretti. Il mio proferito? Il verde lime in basso a destra, che utilizzo spesso come punto luce colorato all’interno dell’occhio.

Fonte: Huda Beauty – Sephora

Una tinta labbra effetto rimpolpante e dal colore modulabile? È la Water Ink di Yves Saint Laurent

Con il caldo estivo la voglia di truccarmi è pari a zero ed ho voglia solo di creare makeup semplici e veloci. Rinuncio anche ai rossetti liquidi, perché per applicarli al meglio necessitano di tempo e precisione e se sono di fretta preferisco non utilizzarli. Amo i gloss, che regalano alle labbra un effetto juicy, ma spesso sono appiccicosi e vanno via subito. La soluzione? Le Water Stain di Yves Saint Laurent, in particolare il numero 617, un nude malva che sembra scuro, ma la texture è trasparente quindi regala un velo di colore lucido alle labbra, le rimpolpa per un effetto pieno e non appiccica. Inoltre, il colore è modulabile e potete scegliere voi l’intensità: applicandone di più risulterà più coprente e pigmentata, ma io preferisco stenderla e picchiettarla con le dita, per un effetto naturalissimo, perfetto anche in spiaggia.

Fonte: Yves Saint Laurent – Sephora

Base viso leggera e duratura? È possibile con il correttore Conceal & Define di Makeup Revolution

Avendo occhiaie molto pronunciate continua la mia ricerca verso il correttore perfetto e posso affermare che questo di Makeup Revolution è davvero un must have di cui non riesco più a fare a meno. Il Conceal & Define è un correttore con applicatore, coprente ma dalla texture sottile, non pastosa. Si stende facilmente con le dita ed il pennello, ma la mia applicazione preferita è con la spugnetta. Non solo copre, ma si fissa da solo ed è il primo correttore che provo che non mi va nelle pieghe dell’occhio. Giuro: il primo! Inoltre lo uso spesso anche nelle zone del viso più rosse o problematiche, sfumandolo per non creare stacchi, per una base viso leggera e fresca, non pesante.

Fonte: Makeup Revolution

La Mousse Beonme perfetta per struccarci in tutta velocità, senza irritare e seccare la pelle

Il mio metodo preferito per struccarmi è senza ombra di dubbio con un unico prodotto: sono pigra e, a meno che io non abbia makeup molto strutturati, per tutti i giorni non ho voglia di utilizzare tanti prodotti. La mousse detergente Beonme mi consente di struccarmi e di detergere il viso in un unico gesto: basta premere l’erogatore un paio di volte – senza agitare altrimenti si rovina il prodotto, che si miscela già da solo – e la passo su tutto il viso. Riesce a struccare anche i rossetti liquidi e, soprattutto, è davvero conveniente: 11,00€ e l’ho appena finita, usandola da marzo. È ottima per una detersione delicata anche al mattino, per eliminare i residui di untuosità prodotti durante la notte.

Fonte: Beonme