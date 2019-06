I preferiti di Giugno: 5 prodotti testati per voi da avere quest’estate!

editato in: da

Come ogni mese ecco 5 prodotti skincare e makeup che ho testato per voi e che mi sono piaciuti davvero tanto! Tanto makeup per questo mese, perché con il caldo cambiano i prodotti per la base viso e si ha meno tempo (e voglia) da dedicare al trucco ed anche i cosmetici per la cura della pelle cambiano per adattarsi alle temperature elevante, preferendo texture più leggere e prodotti purificanti e meno corposi.

Per i preferiti di giugno vi propongo quindi una maschera viso, uno spray fissante e rinfrescante, un correttore, un fondotinta e degli ombretti in crema. Pronti a scoprire di quali prodotti parliamo?

3INA The Cream Eyeshadow – Ombretti in crema

La mia passione per le texture in crema sembra inarrestabile: si fondono meglio alla pelle, regalano un risultato più naturale e se ben formulate durano molto a lungo. Inutile dire che gli ombretti in crema sono il mio go-to look per quest’estate, perché son facili da applicare e sfumare, con le dita e con un pennello, e questi di 3ina durano tutto il giorno! Inoltre possono essere usati come base cremosa per poi costruire un trucco utilizzando polveri, per dargli un tocco ed un riflesso diversi. Il 317 è ottimo per un effetto bagnato, mentre 304 è un azzurro pieno di riflessi, da usare sfumato o su palpebra piena costruendo il colore.

Astra Make-up Rituals Fixing SPray – Spray 3 in 1: primer, tonico, e fissatore

Sono una fan degli spray fissanti, anche se magari non fissano nulla, perché fanno in modo che le polveri che ho applicato, ad esempio per fissare la base, siano meno visibili. In estate poi sono anche un toccasana per rinfrescarvi durante il giorno e rinfrescare anche il vostro trucco, che con il caldo potrebbe cedere un po’. Il Ritual Fixing Spray di Astra MakeUp mi piace molto perché ha un prezzo piccolo piccolo, è compatto ed entra anche in borsetta, è quindi comodissimo da portare con sé per ritocchi veloci e soprattutto ha un profuom paradisiaco di pesca! Si può usare come primer rinfrescante prima del trucco, come tonico durante la giornata o a fine makeup per fissarlo ed in realtà noto davvero che aiuta in questo frangente, infatti appena vaporizzato è leggermente appiccicoso, ma la sensazione sparisce subito.

Nyx Professional Makeup Bare With Me Tinted Skin Veil – Fondotinta leggero

In esatte non riesco a tollerare nessun tipo di fondotinta, risultano troppo pesanti e tendono a separarsi nella zona T ed anche se resistono, sento comunque la pelle soffocare. Non è così però con il Nyx Professional Makeup Bare With Me Tinted Skin Veil, che adoro utilizzare sia su di me che per lavoro, sulle modelle. Non è full-coverage ma la coprenza è modulabile, si fonde bene all’incarnato ed ha un finish naturale, luminoso ma non lucido. È auto-settante e dopo 3-4 minuti non avrete più bisogno di mettere la cipria, anche se io scelgo comunque di fissare leggermente la zona T.

Mesauda Milano Correttore One Stroke – Correttore multifunzione in stick

Un must-have della mia base estiva è senza dubbio lui, il correttore One Stroke di Mesauda Milano. È davvero multifunzione, lo utilizzo per coprire le occhiaie, i rossori e le discromie ed in generale spesso realizzo la mia base viso solo utilizzando lui. Si sfuma che è una meraviglia e si fonde perfettamente con la pelle, a differenza di tanti correttori in stick cremosi, che sono piuttosto secchi e non adatti ad essere utilizzati su tutto il viso. Non si separa e l’effetto è davvero naturale, io lo sfumo con il pennello 507 Buffer Foundation o la spugnetta, entrambi del brand.

Hello Body Coco Clear – Maschera Detox al fango

In esatate la pelle va comunque idratata, nonostante il caldo, perché sudiamo molto ed il sole tende a disidratarla. Non bisogna però abusare, a meno che la nostra pelle non sia molto secca, altrimenti è possibile che escano brufoletti ed imperfezioni. Io che ho la pelle mista cerco di bilanciare, non voglio utilizzare prodotti troppo purificanti ma neanche idratarla troppo, ma solo al bisogno. La maschera Coco Clear di Hello Body è perfetta, perché contiene fango detossinante che aiuta a purificare, riequilibrare ed asciugare le zone con troppa produzione di sebo, senza però andare a seccare le zone più delicate. E poi ha un profumo paradisiaco!