I preferiti di dicembre testati per voi: capelli, labbra, skincare e makeup occhi per prepararsi alle feste

Dicembre è un mese magico, fatto di colori, luci ed atmosfera natalizia in ogni angolo. Ed anche se non a tutti piace questo periodo, io sono una grande fan del Natale e quindi tutto il mese è dedicato a look a tema. Quest’anno però sono andata, in parte, oltre al classico rosso, oro ed argento e per il makeup occhi ho scelto una palette molto particolare, per creare tanti look diversi ma da abbinare anche ad altri ombretti più in tema natalizio. Le labbra sono protagoniste, perché con pochi prodotti si entra subito nel mood delle feste, ma non bisogna neanche tralasciare la skincare o la cura dei capelli, perché le abbuffate natalizie di certo non aiutano!

Pronti a scoprire i 5 prodotti che ho selezionato questo mese?

Mulac Cosmetics Red Soubrette Tinted Lip Balm

Da quanto l’ho provato lo uso praticamente ogni giorno, in qualsiasi occasione. È un balsamo labbra colorato, che le colora leggermente di un rosa fragola acceso ma modulabile, a seconda di quanto ne applicate. È molto idratante, aiuta ad avere una bocca morbida e liscia ma, soprattutto, per me che le ho molto chiare, regala un colorito sano e vivace. Lo utilizzo sia come balsamo labbra che come vero e proprio rossetto quando non mi va di applicarne uno in formula classica o liquido e l’effetto è molto rimpolpante, le labbra sembrano quasi glossate, ma senza l’effetto appiccicoso. Oltre a Red Soubrette esiste anche la versione Hydra Nude, più naturale, perfetto per chi ama le tonalità più neutre e discrete.

Fonte: Mulac Cosmetics

Noah Yal Shampoo Trattamento reidratante e ricostituente e maschera rigenerante per capelli con olio di Argan

Ho recentemente provato i prodotti Noah For Beauty, con tanti estratti naturali benefici per i capelli. Nello specifico la linea Yal comprende prodotti trattanti e lo shampoo reidratante e ricostituente, oltre a lavare i capelli alla perfezione senza aggredirli, li lascia morbidi ed idratati, districati ancor prima di applicare il balsamo o maschera. Proprio la maschera rigenerante con olio di Argan, poi, è un vero toccasana da lasciare in posa qualche minuto prima di risciacquarla, per capelli morbidi, senza nodi e pronti per la piega.

Fonte: Noah

Ho utilizzato entrambi i prodotti senza applicare prodotti di styling successivamente, perché non ero a casa, e nonostante questo il risultato è stato quello di una chioma morbida, disciplinata, non crespa e non appesantita dai trattamenti. Non vedo l’ora di utilizzare anche tutti i prodotti post shampoo!

Benton Goodbye Redness Centella Mask

Sto aprendo il calendario dell’avvento di Miin Cosmetics pieno di maschere viso di brand coreani, una per ogni giorno! Sono tutte ottime, ognuna con un effetto diverso e benefico per la pelle, ma in particolare mi sono innamorata della Benton Goodbye Redness Centella Mask. È pensata per calmare e lenire i rossori e le irritazioni della pelle, contiene centella asiatica calmante ma anche tanto acido ialuronico idratante ed antiage ed è adatta anche a pelle acneica e problematica.

Fonte: Miin Cosmetics

Appena applicata si avverte subito una sensazione di freschezza immediata e la pelle sembra bere tutto il siero. Si lascia in posa almeno 20 minuti, poi si massaggia il prodotto rimasto sulla pelle, senza risciacquarlo. Una volta rimossa i tratti sono distesi, la pelle morbidissima e rimpolpata, liscia e più uniforme, i rossori attenuati.

Huda Beauty Mercury Retrograde Eyeshadow Palette

La famosa palette particolare che sto usando tantissimo in questo periodo, pur non essendo prettamente natalizia dati i suoi colori, è la Mercury Retrograde di Huda Beauty. Una selezione di colori più naturali e caldi, alcuni pastello, viola, rosa ed azzurri la rendono davvero particolare e diversa dalle tante palette tutte uguali sempre con le stesse colorazioni. Le nuances opache sono facili da sfumare, anche se non super intense, in particolare il colore più scuro, ma si possono modulare per ottenere l’intensità desiderata.

Fonte: Huda Beauty

Il vero pezzo forte, però, sono gli ombretti shimmer e metallici, davvero super riflettenti e perfetti da utilizzare da soli o come top coat sopra altre tonalità. Non saranno forse i colori classici delle feste, ma pensateli in abbinamento ad un makeup rosso, verde o anche blu!

Mulac Cosmetics Dark Heart e Dirty Mind Lipstick

Se c’è una cosa che posso affermare senza pensarci un attimo è il mio amore per il rossetto rosso. Più chiaro, più scuro, bordeaux, freddo o caldo, non penso di averne mai abbastanza e continuo a comprarne in continuazione. Si dà il caso che Mulac Cosmetics abbia fatto uscire proprio una collezione, Sassy Collection, dedicata ai rossi non classici ma particolari e non convenzionali. I miei preferiti sono Dark Heart e Dirty Mind, il primo un rosso scuro, quasi bordeaux ma con meno marrone all’interno, il secondo è un rosso lampone perfetto, pieno e saturo di colore, non troppo fucsia ma neanche troppo viola, bellissimo.

I rossetti opachi di Mulac, poi, hanno la mia texture preferita, perché non sono troppo morbidi ma neanche troppo duri, si riescono così ad applicare facilmente dallo stick senza bisogno di grossi ritocchi e, soprattutto, resistono tutto il giorno ed anche se mangiando sbiadiscono leggermente al centro, lo fanno in maniera omogenea ed impercettibile.