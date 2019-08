I preferiti di agosto: prodotti testati per voi da non lasciarvi scappare!

editato in: da

Il mese di agosto è all’insegna di prodotti semplici e veloci da utilizzare, perché in estate non ho proprio voglia di truccarmi, così come di utilizzare phon o piastre. Il trucco si fa essenziale e minimale, così come l’hairstyling e la skincare.

Un prodotto per definire i ricci o creare delle beach waves naturali, un siero leggero ed idratante, un gel sopracciglia per averle sempre in ordine, un rossetto che si può utilizzare anche come blush ed un mascara effetto ciglia finte. Pronte a scoprire tutti prodotti di questo mese?

Alkemilla, Gel modellante ai semi di lino capelli ricci, per definirli o per creare beach waves naturali

Era da tanto che non trovavo un prodotto performante per i miei capelli, secchi, sfibrati e, soprattutto, stressati dalle decolorazioni. Ho sempre avuto i capelli mossi naturalmente, ma non amo particolarmente il mio colore naturale e li ho sempre tinti. Da un po’ di tempo a questa parte li schiarisco e, si sa, la decolorazione è quanto di peggiore si possa fare ai capelli. Si rovinano e si danneggiano, e così ho perso tutto il mio mosso, che nonostante prodotti per i ricci, mousse e creme, proprio non ne volevano sapere di creare neanche qualche onda. Per puro caso ho provato un campioncino del Gel Modellante ai Semi di Lino di Alkemilla ed ho comprato subito la full-size! Non solo riesce a farmi tornare un bel mosso naturale, specie lasciando asciugare i capelli all’aria, ma a differenza di altri prodotti non li acciocchetta, non li secca e anzi, rimangono morbidi e lucidi, come se non avessi applicato nessun prodotto.

Belief Hungarian Water Essence Sérum Ultra-Hydratant Visage, per una pelle bisognosa di acqua e di leggerezza

Ho avuto modo di provare i prodotti Belief in viaggio, acquistando un set di prodotti bestseller in mini taglia, per portarli con me durante le vacanze. Mi sono piaciuti tutti i prodotti, ma una menzione d’onore va alla Hungarian Water Essence, un siero dalla consistenza gel non appena prelevato, ma che una volta applicato sul viso si trasforma in acqua. È molto idratante ma, nonostante la mia pelle mista, non unge, si assorbe subito e regala davvero una sensazione di freschezza e pelle dissetata. Ottimo anche il contorno occhi della linea, di cui ne basta pochissimo per idratare la zona, così come la crema The True Cream Aqua Bomb, che utilizzavo alla sera in combinazione con il siero. Non solo la pelle è idratata, ma non si lucida, neanche stratificando i prodotti alla sera, e non mi sono uscite imperfezioni o punti neri. Comprerò sicuramente la full-size!

24-Hour Brow Setter, il gel sopracciglia invisibile, ma dalla tenuta estrema

Chi non ricorda la moda anni 2000 delle sopracciglia sottilissime? Ecco, sono una delle vittime di quel periodo, ho “spinzettato” le sopracciglia all’inverosimile, seguendo i consigli dei giornalini e, adesso, me le ritrovo tutte spelacchiate e piene di buchetti ma, soprattutto, con una forma non adatta al mio occhio. Le ridisegno ogni giorno con matita, ombretti o pomate per le sopracciglia, ma da quando ho scoperto il 24-Hour Brow Setter di Benefit non riesco più a farne a meno. Riesco a pettinarle e tirarle su per un effetto lifting e sembrano immediatamente più folte, vado poi a riempirle con un prodotto che si adatti al mio colore di capelli e ripasso il gel per fissarle. Durano tutto il giorno finché non decido di struccarmi, rimangono al loro posto e non si spostano ma, soprattutto, amplifica la durata dei prodotti colorati, che non sbiadiscono più, neanche nelle zone senza peli dove ricostruisco il sopracciglio.

Powder Puff Nyx Professional Makeup, un rossetto cremoso da portare in viaggio e usare sulle labbra e come blush

Ormai sapete la mia passione per i prodotti multiuso e che spesso mi trovo ad utilizzare i rossetti anche in maniera diversa a quella canonica. I rossetti Nyx Professional Makeup Powder Puff mi sono subito piaciuti per la loro texture cremosa e per l’applicatore particolare, stondato e paffuto (come ricorda il nome). Basta premere il tubetto ed il prodotto fuoriesce ed è facile applicarlo per un effetto diffuso. Si può poi sfumare con le dita per un effetto più naturale o applicare in quantità maggiore, ma ho portato in viaggio i colori più neutri per applicarli leggermente anche sulle guance, in modo da ridurre i prodotti da portare con me e per velocizzare gli step del makeup.

Effetto ciglia finte, ma senza grumi, con il Mascara Black Mamba di Mulac Cosmetics

Il mio trucco da tutti giorni prevede una base viso leggera, sopracciglia ed una bella dose abbondante di mascara, per aprire lo sguardo e delinearlo, rendendolo più intenso. Prediligo formule più corpose, ma stratificabili, anche se poi finisco sempre per optare per un effetto “ciglia finte” perché essendo spesso e volentieri l’unico trucco che applico sugli occhi, mi piace che sia ben visibile. Il Black Mamba Mascara mi di Mulac Cosmetics mi dà volume, senza però creare grumi ed appiccicare le ciglia. Posso anche decidere di stratificarlo, per un risultato più naturale o estremo e, se voglio dare una rinfrescata al trucco, la formula rimane elastica e permette di ripassarlo anche dopo qualche ora.