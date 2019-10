I preferiti del mese di ottobre: prodotti testati per voi, da non perdervi!

editato in: da

Settembre e ottobre, ma in realtà fino a dicembre, sono mesi di lanci e novità da parte dei beauty brand. Cambia la skincare routine, cambiano le esigenze della nostra pelle, il makeup si fa più autunnale ed inizia anche il primo freddo. Questo mese sono tanti i prodotti testati e che mi sono piaciuti, è stata dura selezionarne solo 5! Palette viso, shampoo, cipria, rossetti e prodotti per la cura delle labbra sono i protagonisti dei preferiti del mese di ottobre. Pronte a scoprirli tutti e a non farveli scappare?

Mesauda Milano Wow!Glow! Palette Illuminanti Compatti

Ho una fissazione, reale, per gli illuminanti e le basi viso luminose. Mi piacciono tutti, da quelli più carichi a quelli più naturali, da quelli effetto specchio a quelli con perle più presenti o glitter più grossi. Ma la Wow!Glow Palette di Mesauda Milano mi ha rapito il cuore. A parte il pack rose gold specchiato, davvero bello, le quattro cialde all’interno sono versatili e ne fanno una perfetta palette compatta, da viaggio. Un tono più dorato, un rosato, un oro rosa ed un bronzo adatto a pelli più scure, per mettere d’accordo un po’ tutti. L’effetto è intenso ma modulabile, per scegliere quanto “brillare”. Io utilizzo una combinazione dei tre più chiari per creare riflessi diversi, sia sul viso che sugli occhi, per creare punti luce o un effetto luminoso, quasi bagnato. E che dire del bronzo? Perfetto per un makeup look veloce, lo applico con le dita e lo sfumo su tutta la palbera, poi ripasso al centro per saturare il colore e renderlo ancora più brillante.

Lush Coconut Ricecake Shampoo Solido

Si fa tanto un gran parlare di plastica nei cosmetici e di pack riciclati, ma Lush da sempre ha la soluzione ad inutili sprechi: i prodotti solidi. Ho deciso così di riprovare, dopo tanti anni, i loro shampoo solidi, comodi anche da portare in viaggio perché non essendo liquidi non c’è bisogno di ingegnarsi e fare mille calcoli per infilarli in valigia. Ho voluto testarli di nuovo perché ho notato che la formulazione degli ultimi usciti è cambiata, ed è stato sostituito il Sodium Laureth Sulfate con il Sodium Coco Sulfate, più delicato, almeno sulla mia cute. Avevo infatti smesso di utilizzarli perché mi irritavano la pelle, mentre con Coconut Ricecake nessun problema. I capelli risultano morbidi ed idratati grazie al latte di cocco ed al burro di cacao e il potere lavante è al pari di qualsiasi altro shampoo. L’ho usato ininterrottamente per un mese e mezzo e ancora credo di poterci fare almeno altri 3/4 lavaggi, quindi per 12,00€ sicuramente è un buon compromesso.

Anastasia Beverly Hills Vanilla Loose Setting Powder

Credo di aver trovato la cipria della mia vita. La Loose Setting Powder di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Vanilla non solo non mette in evidenza le zone più secche della mia pelle mista, ma ha un potere levigante meraviglioso. La grana della pelle risulta affinata, liscia e setosa, i pori sono visibilmente ridotti (esteticamente, ovviamente) e riesco addirittura a fare baking per settare il correttore. Infatti, fa in modo che il prodotto non vada nelle pieghe ma, al tempo stesso, non sembra che abbia un pezzo di carta straccia al posto del contorno occhi. La mia tonalità è Vanilla, perché sono molto chiara, ma ne esistono 4 versioni adatte ad ogni incarnato ed anche la translucent, trasparente ed universale.

Urban Decay Vice Lip Chemistry

Un prodotto divertente da usare e, soprattutto, personalizzato. Sono i Vice Lip Chemistry di Urban Decay, un ibrido tra una tinta labbra e un gloss luminoso. Il finish è brillante, pieno, le labbra appaiono subito più piene e rimpolpate. Ma ciò che è davvero particolare è il fatto che il prodotto reagisce con il PH della pelle, rivelando su ognuno un colore diverso! Un rosa chiaro e barbie sulle mie labbra si trasforma in un rosa intenso e scuro, mentre un corallo molto aranciato diventa un rossiccio presente ma non troppo invadente, adatto anche a look più naturali. La durata? Pazzesca, resistono diverse ore ed il colore è sempre lì, come se fosse parte integrante delle labbra, andando solo a perdere di lucidità. La formula è morbida e burrosa, sembra di indossare un balsamo e le labbra sono estremamente idratate.

Mulac Cosmetics Sugar Scrub Lip Scrub e Sweeting Mask Lip Mask

Sempre rimanendo in tema di labbra, non posso citare due prodotti che sono diventati un mio must have e che, sono sicura, mi saranno di grande aiuto questo inverno. Sono i nuovi prodotti Mulac Cosmetics, Sugar Scrub e Sweeting Mask in particolare, ma anche i balsami labbra sono da provare, specie quelli colorati, per un tocco di vivacità alle labbra, senza aver utilizzato un rossetto. Lo scrub, otre ad avere un profumo buonissimo, ha un ottimo grip sulle labbra, vale a dire che quando lo applicate non cade ovunque, ma si fonde ed è facile da massaggiare, per asportare le pellicine e renderle morbide. A base di zucchero, è perfetto da utilizzare prima di trattamenti specifici ma anche prima di applicare rossetti, specie liquidi o scuri. La maschera invece è da applicare la sera prima di andare a dormire, ma confesso che spesso se sono in casa la applico anche davanti al pc. Oltre ad avere un finish leggermente luminoso ed a lasciarle morbide sul momento, come quando si applica un balsamo labbra, al risveglio sono morbidissime, lisce ed idratate. Ormai è diventato un gesto quotidiano al quale non posso davvero rinunciare.