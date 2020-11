I preferiti del mese di novembre: tra skincare, haircare e viso e occhi

editato in: da

Tempo di aria natalizia in vista, le Feste si avvicinano… ho pensato quindi di raggruppare 5 preferiti di novembre, perfetti anche per un regalo da scartare sotto l’albero! Ci concentriamo sul viso e la sua cornice, partendo dai capelli, per poi passare alla skincare, perché senza preparazione della pelle nessun makeup può fare miracoli. Passiamo poi al trucco occhi con una palette perfetta per chi ama i colori ma anche i trucchi naturali e finiamo con un tocco di colore al viso e qualche riflesso scintillante… per brillare durante le feste!

CRLab Shampoo Delicato Lavaggi Frequenti e Crema Balsamo Nutriente

Ho avuto modo di testare per un mese i prodotti CRLab, che ho conosciuto dopo aver fatto una consulenza tricologica insieme a loro. Con una telecamera hanno controllato lo stato del mio cuoio capelluto e dei capelli e, con mia sorpresa dato che li “maltratto” da anni con decolorazioni e tinte, non stanno poi così male. Sono tanti, spessi e mossi quindi secchi sulle lunghezze, normali sulla cute. Mi hanno consigliato lo Shampoo Delicato Lavaggi Frequenti e la Crema Balsamo Nutriente e, devo dire, che ho notato ottimi risultati. Lo shampoo pulisce a fondo senza aggredire, non sento la cute pizzicare né al tempo stesso un’azione troppo sgrassante e contiene tensioattivi delicati, adatto quindi anche a soggetti sensibili. La crema balsamo nutriente, invece, è altamente districante e mi aiuta a tenere a bada il crespo, rendendo i capelli morbidi e lucidi. Contiene proteine del cachemere e, nonostante sia nutriente, i capelli non risultano appesantiti. Nota di merito anche alla loro mousse per i capelli, che utilizzo per dare volume e aumentare la formazione e la tenuta dei ricci, la cosa che mi ha più sorpresa è che il volume rimane anche nei giorni successivi, dopo averci dormito su…mai più senza!

Everyday For Future Special Kit Maschera e Crema Viso

Le maschere Everyday For Future hanno un concept che mi piace molto, ovvero quello del “pack a risparmio” come lo chiamo io. Niente imballaggi superflui, una semplice bustina in cui è racchiuso il prodotto, quasi come fosse monodose. Ma è richiudibile e, su ogni confezione, c’è scritto anche i numero di utilizzi che si riescono a fare in totale. Questo aiuta molto a dosare la giusta quantità di prodotto, senza sprechi. Trovo che siano perfetti da portare in viaggio, perché non occupano spazio e non sono pesanti, ma non solo, le formulazioni sono attente all’ambiente e con ingredienti naturali. Per questo Natale sono usciti due kit speciali contenenti maschera e crema viso, dal profumo che conquista all’istante: Saltycaramel al caramello salato e, il mio preferito, Chocohug al profumo di cioccolato e arancia… da leccarsi i baffi!

Erikioba x Cosmyfy Hocus Pocus (No More) Blue Mondays Tonico Viso e crema

Avete mai sentito parlare della luce blu? È quella che viene emessa dai dispositivi tecnologici quali computer e smartphone e a cui siamo sottoposti ogni giorno. Anche loro, così come i raggi solari, sono causa di invecchiamento precoce della pelle ed è bene proteggersi, soprattutto se passiamo molte ore ad utilizzarli. Erikioba ha lanciato una linea dedicata insieme a Cosmyfy, Hocus Pocus (No More) Blue Mondays che sto utilizzando ogni giorno, visto che tra lavoro al pc e al cellulare, praticamente la mia giornata è scandita dalla luce blu… Il tonico è molto particolare, perché è più denso rispetto ai soliti e preferisco utilizzarlo picchiettandolo con il palmo delle mani. È idratante e lo utilizzo proprio al posto del siero, prima di applicare la crema, dal caratteristico colore azzurrino. Contiene burro di karité ed è emolliente ma non troppo pesante, anche da usare come base trucco. Si assorbe rapidamente e lascia la pelle satinata, eliminando la patina di lucidità ma lasciando al contempo la pelle luminosa.

Juno by Cleotoms Basic Witch Palette

Basic Witch di Juno è la palette di Cleotoms, la sua prima, che mette tutti d’accordo: amanti del colore, amanti dei makeup neutri, degli opachi, dei colori brillanti e metallici. Trovo sia una palette versatile perché ha tutto quello che serve: colori chiari da usare come tono di transizione, punto luce, colori scuri per intensificare ma anche note di colore, tra cui un giallo ed un fucsia per un pop brillante che rende vivace qualsiasi look. La formula degli ombretti è ottima, sono facili da sfumare tra loro per creare transizioni di colore, ma anche per evitare di fare stacco con la pelle. Una menzione d’onore al colore Witch, un color rame con micro glitter olografici rosa, azzurri, verdi e bianchi che lo rendono unico, pieno di riflessi sfaccettati, regalando un effetto wet una volta applicato sull’occhio. Ma anche Scared, il nero che non ti aspetti, morbido quasi come fosse in crema, leggermente satinato, quasi effetto lattice e di una pigmentazione e coprenza che raramente ho visto in un nero. Pieno ed intenso, sembra quasi un ombretto liquido da quanto è scrivente.

Mulac Cosmetics Good Trip Palette Polveri Viso

Gli illuminanti di Mulac Cosmetics non hanno bisogno di presentazioni: sono luminosissimi, effetto specchiato e trai più riflettenti che io possieda. Nella palette Good Trip ce ne sono due, Painkiller più dorato, un oro caldo con riflessi leggermente rosati e Freedom, un bronzo chiaro. Entrambi sono adatti a più incarnati, perché applicati sfumati perdono la base colore e si sposano con le pelli anche molto chiare senza fare macchia, stesi in maniera più abbondante sono perfetti anche su pelle scura. Nella palette, poi, è presente il blush Euphoria, un perfetto color corallo ma non troppo vivido ed estivo, che dà un effetto salute al viso. Pigmentatissimo, ne basta poco e si sfuma facilmente senza creare macchia e si può stratificare per un effetto più naturale o più intenso.