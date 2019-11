I preferiti del mese di novembre: 5 prodotti testati per voi tra makeup, skincare e cura dei capelli

editato in: da

Sembra davvero arrivato l’autunno, con un Novembre un po’ piovoso e sicuramente più freddo. Per questo mese ho 3 prodotti makeup che sto usando quotidianamente e che mi sento di consigliarvi, ma anche un prodotto skincare ed uno per capelli. Un tonico perfetto per illuminare l’incarnato ed eliminare il grigiore, un olio per capelli ristrutturante ed ammorbidente, un fondotinta, una palette per il contouring per zigomi scolpiti ed una palette occhi, per creare innumerevoli makeup adatti alla stagione e perfetta anche per il periodo delle feste. Ecco a voi i cinque prodotti che ho testato questo mese e che vi racconto, sperando di farvene innamorare!

Un fondotinta perfetto per l’autunno/inverno: Rimmel Lasting Matte Full Coverage Mattifying Foundation

È uno degli ultimi fondotinta lanciati da Rimmel, brand facile da reperire e dai prezzi accessibili, Lasting Matte Full Coverage Mattifying Foundation. Solitamente prediligo formule meno coprenti e più naturali, possibilmente fluide e non troppo corpose. Ma quando ricevo un prodotto nuovo non parto mai prevenuta ed ho avuto modo di provarlo. Fin dalla prima applicazione me ne sono innamorata. È vero, è più corposo rispetto a quelli che utilizzo normalmente, ma l’effetto sulla pelle è naturale, non pesante. È coprente al punto giusto, non fa effetto mascherone ed è modulabile. Si può quindi decidere di applicarne in piccola quantità, per un risultato omogeneo ma più leggero, o stratificarlo, per coprire imperfezioni più importanti. La cosa però che mi ha lasciata a bocca aperta è la durata. Sulla mia pelle mista, che tende a lucidarsi dopo poche ore nonostante la cipria, specie su fronte, naso, lati del naso e mento, ha davvero una tenuta ottima. Anche senza primer la lucidità è tenuta a bada e solo verso fine giornata trovo i laterali del naso ed il mento appena lucidi, nulla che un velo di cipria o una velina non riescano a sistemare.

Fonte: Rimmel London

Palette Damn Tee Cosmyfy Shadow Show Trios in Bonjour Contour, per zigomi perfettamente scolpiti

Conosco personalmente Christian, aka Damn Tee sui social, un ragazzo giovanissimo con una cultura del makeup ed una tecnica da fare invidia a makeup artist già belli che formati. Saranno i suoi studi artistici, sarà il suo essere vicino al mondo Drag, ma i suoi makeup sono sempre costruiti e, anche dal vivo, scenografici e bellissimi. Collabora con Cosmyfy per creare i suoi prodotti, lanciati recentemente, e non ho potuto fare a meno di innamorarmi delle palette Shadow Show Trios, perfette per realizzare il contouring su tutti i tipi di pelle, tutte le età e tutte le carnagioni. Per la mia pelle chiarissima l’ideale è Bonojour Contour, che racchiude tre cialde chiare e dal sottotono variegato. Una polvere più calda, una più fredda con una punta di malva ed una più fredda tendente al neutro, che miscelo tra di loro per ricreare l’ombreggiatura del viso dopo aver steso il fondotinta. Si può optare per un contouring più leggero o più strutturato, modulando le polveri, altamente sfumabili e stratificabili. Durano tutto il giorno sul viso senza bisogno di ritoccarle ed il plus di queste palette è la formula delle polveri, che sono davvero leviganti. La zona in cui vengono applicate appare otticamente più liscia e perfezionata. Caro Chri, a quando le ciprie con la stessa texture?

Fonte: Cosmyfy

La palette occhi versatile e perfetta per le feste: Anastasia Beverly Hills Jackie Aina Palette

Se cercate una palette adatta per il periodo festivo, ma non solo, non lasciatevi sfuggire la palette Anastasia Beverly Hills Jackie Aina. È versatile perché contiene toni neutri ma anche tonalità più particolari come viola, rosso e rosa, tra una varietà di texture matte, satinate e metalliche, quasi effetto foil. A primo impatto la disposizione di colori sembra insolita, ma basta raggruppare gli ombretti di 4 in 4 per avere a disposizione delle mini palette con cui creare makeup coordinati, per le giornate in cui manca l’ispirazione e la creatività per miscelare colori e provare accostamenti nuovi. La qualità? Come tutte le palette di Anastasia Beverly Hills, eccellente. Basta prelevare una piccolissima quantità di polvere con il pennello ed applicarla sull’occhio e sfumare, il makeup si creerà da solo. Per look più intensi e pigmentati preferisco uniformare la palpebra con un correttore e poi applicare gli ombretti direttamente, senza incipriarla. Se però siete alle prime armi, potreste fare qualche macchia (questo vale per qualsiasi ombretto, non questa palette nello specifico), e vi consiglio quindi di uniformare la palpebra con correttore o primer ed asciugarle leggermente con un velo di cipria.

Soft As Petals Hair Elixir, l’olio per capelli setificante, protettivo, nutriente, ammorbidente ed idratante

Oltre al makeup una mia grande passione sono i capelli. Li tingo da quando sono piccola e credo di aver portato qualsiasi colore e taglio. Da qualche anno, però, nonostante il desiderio di rivedermi di nuovo nera o comunque scura e nonostante qualche passaggio al rosa e al biondo, ho trovato nel rosso rame il mio colore di elezione. Questo è il periodo del rame intenso, praticamente arancione che, per raggiungere, necessita di una base molto chiara. Essendo io portatrice di biondo scuro cenere, l’unico modo per ottenere tale colore è… decolorare. Esiste trattamento più aggressivo da fare ai capelli? Ecco, li decoloro puntualmente realizzando tante meches su cui poi applico un riflessante e, da quando utilizzo il Soft As Petals Hair Elixir di Mrtndamex in collaborazione con Cosmyfy, i miei capelli sono di nuovo morbidi. Prima erano secchi, ispidi, ribelli e stopposi e non pretendo che adesso siano perfetti e totalmente in salute, ma applicando questo olio sicuramente rimangono più a bada e sono davvero morbidisismi. Ne bastano pochissime gocce, perché in troppa quantità si rischia che si ungano troppo i capelli, e si può applicare sia quando sono asciutti ma, meglio ancora, da tampoanti. Solitamente lavo i capelli, li avvolgo in un turbante e li lascio un po’ asciugare, in alternativa li prosciugo un po’ con il phon. Dopodiché applico qualche goccia di olio e la distribuisco su tutti i capelli, poi procedo all’asciugatura finale e alla piega.

Fonte: YouTube Mrtndamex

Un nome una garanzia: Pixi Glow Tonic per una pelle radiosa, luminosa e con meno imperfezioni

Ogni volta che smetto di usare il Foreo ed il Pixi Glow Tonic me ne pento amaramente. Credo sia, per ora, il mio tonico preferito, in grado di rimettermi a nuovo la pelle e fare davvero la differenza. Con il tempo ho imparato che il tonico è davvero un prodotto essenziale e da non sottovalutare, step fondamentale per un’ottima skincare routine. Questo di Pixi contiene una piccola percentuale di acido glicolico, che illumina la pelle, affina la grana, riduce le imperfezioni ed esfolia leggermente. Il risultato è una luminosità naturale alla pelle, il cosiddetto glow, appunto, perfetto nei mesi invernali perché toglie la patina di grigiore dato da smog ed inquinamento ma anche dalla mancanza di sole. Trovo che riduca notevolmente i miei punti neri e renda la pelle più liscia dopo pochissime applicazioni, inoltre aiuta a schiarire piccole macchie e, nel caso di imperfezioni, le fa sparire più velocemente. Essendo un tonico a base di acido, meglio fare però prima un test sulla propria pelle per capire se e come potrebbe reagire, onde evitare irritazioni. Inoltre, anche se sarebbe una regola da seguire a prescindere, bisognerebbe applicare una protezione solare al mattino, anche quando la giornata è grigia e piovosa.

Fonte: Sephora