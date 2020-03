I preferiti del mese di marzo: il giusto makeup per affrontare la quarantena con stile

editato in: da

Come ogni mese, anche questo marzo non possono mancare i preferiti, nonostante siamo chiusi in casa in quarantena. Non è un buon motivo, però, per rinunciare ad un po’ di skincare ed a sentirsi sistemati e in ordine, anche con un filo di trucco, per togliere il grigiore dai nostri volti e colorarli con un po’ di vivacità. Questo mese quindi ho scelto un solo prodotto di skincare, per preparare al meglio il viso prima di stendere il primer. Un po’ di colore alle guance, un bel trucco colorato sugli occhi ed un rossetto a lunga tenuta, a prova di dolci e prelibatezze che tutti sembrano cucinare in questo periodo!

SOS Beauty Sos mousse detergente delicata

Le mousse detergenti sono i prodotti che preferisco per lavare il viso, sia al mattino che alla sera, come step per rimuovere il makeup. Sono facili e veloci da utilizzare, ma bisogna stare attenti a sceglierle adeguatamente, perché potrebbero seccare il viso. La Sos Mousse detergente delicata di Sos Beauty è perfetta, perché pulisce a fondo senza irritare il viso, è adatta alla pelle più sensibile e delicata e la lascia morbida, che non tira e non troppo sgrassata. Anche se c’è scritto di non utilizzarla per struccare gli occhi mi è comunque capitato di usarla (sì, sono una pigrona) e ed è efficace per togliere makeup semplici, senza bruciare o irritarli.

Nyx Professional Makeup Pore Filler Base Primer

Un prodotto che ho recentemente iniziato ad utilizzare durante i miei test di prodotti è il Pore Filler Base Primer di Nyx Professional Makeup, una base viso da applicare dopo la skincare routine e prima del fondotinta. Il suo compito è quello di riempire i pori e le piccole rughe, andando così a compattare la pelle, rendendola levigata a liscia. Il makeup aderirà così molto più agevolmente, sarà più facile stendere il fondotinta ed eviterà che questo metta in evidenza piccole problematiche della pelle. Inoltre ha anche un ottimo potere mattificante, vale a dire che opacizza la pelle e tiene a bada la lucidità, oltre a far durare maggiormente il makeup. Consiglio di utilizzarlo però solo per occasioni speciali, quando magari si vuole garantire un’ottima tenuta al trucco, perché essendo un prodotto a base di silicone, alla lunga, potrebbe occludere leggermente i pori. Un utilizzo sporadico, ad esempio nel fine settimana, garantisce davvero ottimi risultati e non crea alcun problema.

Mesauda Milano Sunrize Terra Compatta

In questi giorni in cui il grigiore la fa da padrone dato che siamo chiusi in casa, non può mancare un po’ di terra o bronzer per scaldare l’incarnato. Un must have per me sono diventate le terre compatte Sunrize di Mesauda Milano, in varie tonalità ed adatte a tutti gli incarnati. Io utilizzo Palm Beach, la più chiara e perfetta per la mia pelle chiarissima. Si possono utilizzare sia per scaldare leggermente l’incarnato che per fare contouring, perché non sono troppo calde e non vanno quindi a dare un aspetto arancione al viso, ma neanche troppo fredde, evitando così di lasciare patine grigiastre che ci farebbero risultare ancora meno luminose. Altamente sfumabili, non sono troppo pigmentate ed è facile gestire il rilascio di colore, per chi desidera un effetto naturale, magari utilizzandole con un pennello ampio e morbido o per chi vuole un effetto più scolpito, con un pennello specifico per il contouring.

Nabla Cosmetics Poison Garden Palette

La Poison Garden di Nabla Cosmetics è una palette che possiedo da un po’ ma che ho ritirato fuori recentemnete. Lo schema colori è molto particolare e ci sono tonalità intense e vibranti, come il blu o il lampone. Permette di creare tanti look diversi, più particolari ed estrosi, ma anche più naturali ed adatti a tutti i giorni o luminosi. Sono 15 tonalità di ombretti pigmentati ma al tempo stesso facili da sfumare, sia applicando semplicemente del primer, che una base colorata in crema, per renderli ancora più saturi. Se a primo impatto una palette del genere può spaventare chi è amante di toni nude, basta guardarla attentamente per notare che ci sono diversi marroni, bronzo e toni più rosati, con cui fare makeup più classici, ma le tonalità più particolari sono perfette anche per dare solo un tocco di colore, ad esempio sfumando il bordeaux o il blu lungo la rima ciliare superiore, per un eyeliner sfumato colorato.

Mesauda Milano Extreme Velvet Rossetto Liquido Matte

Alzi la mano chi non ha la passione per i rossetti liquidi, a lunga tenuta e che resistono egregiamente anche ai pasti. Trovare formule, però, che siano performanti ed al tempo stesso non secchino le labbra non è facile, anche se Mesauda Milano con i rossetti liquidi matte Extreme Velvet sembra davvero esserci riuscita. Il colore è pieno e saturo fin dalla prima passata, sono morbidi e facili da applicare anche senza matita, si asciugano rapidamente e lasciano le labbra morbide, non mettendone in evidenza la texture. La durata è ottima, resistono tutto il giorno senza urgente necessità di ritocco ed anche dopo i pasti, pur sbiadendo leggermente al centro, anche in maniera quasi impercettibile, rimangono quasi completamente intatti. Il comfort è garantito, la formula è elastica e non secca le labbra, neanche dopo ore di utilizzo.

