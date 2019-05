I cibi che spianano le rughe

Insieme ai chili di troppo le rughe sono tra gli incubi peggiori delle donne. I segni della pelle rivelano infatti l’età di una persona, o addirittura la fanno apparire più vecchia di quanto sia realmente. Quello che forse non tutti sanno è che esistono degli alimenti che contribuiscono ad attenuare gli impietosi segni del tempo. Verdure, legumi, pesce, tè, formaggi magri saranno i vostri alleati nella battaglia contro le rughe. Al contrario guardatevi bene dal consumare eccessivamente, alcol, bevande gasate, formaggi grassi, burro, margarina e dolci. Ma entriamo nel dettaglio per scoprire quali sono gli insostituibili alleati di una pelle bellissima.

PER CONDIRE, DA BERE, DA SGRANOCCHIARE

In quantità limitate i radicali liberi non sono dannosi, ma in eccesso possono nuocere. Un esempio? Troppo sole li scatena: il risultato? La pelle dice addio all’elasticità e le rughe avanzano. Gli antiossidanti combattono i radicali liberi: vitamina E, C e l’antiossidante EGCG contenuto nel tè verde , sono alleati di “eterna giovinezza”. Sì quindi all’, allee al sopracitato tè verde.