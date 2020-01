I capelli ricci sono tra le tendenze capelli 2020: corti, lunghi, con la frangia, afro o mossi, ad ognuno il suo stile

editato in: da

Tra tra tutti i trend capelli 2020 spicca, senza dubbio, il ritorno dei capelli ricci. Li vediamo sulle passerelle di alta moda, sui social, sulle riviste e tra le celebrities. Ad esempio l’italianissima Maria Grazia Cucinotta, che ha recentemente sfoggiato una chioma riccia subito diventata virale. E, diciamocelo, i capelli ricci portano una ventata di naturalezza, di freschezza e donano un’aspetto più spontaneo, libero, selvaggio. Ma possiamo dire addio a ferri e piastre? Beh, dipende dalla conformazione naturale dei capelli. Per i capelli mossi, infatti, sarà più semplice ottenere ricci elastici e definiti, per non parlare di chi li ha già naturalmente. Per quelli lisci o fini, invece, sarà necessario creare dei boccoli molto stretti, con un ferro piccolo, apposito. Ma che siano mossi, ricci stretti, corti, lunghi o con la frangia, per ognuno c’è il taglio perfetto.

Fonte: Instagram

Il must have della stagione: i capelli ricci con frangia

Uno dei trend per il 2020 è la frangia, che sia piena, scalata, a tendina, su capelli cortissimi o lunghi. E neanche i capelli ricci sfuggono a questa tendenza, ma anzi, la abbracciano a pieno. No, non parliamo della frangia liscia su capelli ricci, di moda negli anni 2000, ma della frangia riccia. Anche se sembra difficile da gestire, con i giusti prodotti e metodi di asciugatura, incornicia il viso e dà un’aria sbarazzina, un po’ selvaggia, ma perfetta anche con look più eleganti, per dare una sferzata di vitalità.

Sui capelli lunghi o medi la più indicata è una frangia a tendina, soprattutto per i capelli dai ricci meno corposi e più tendenti al mosso. Si arricciola ai lati del viso, mettendo in risalto gli occhi ma anche le labbra, a seconda del punto in cui terminano i ciuffi. Ma anche una frangia che copre la fronte è perfetta per mettere in risalto la zona degli occhi, specie per capelli molto voluminosi e con ricci stretti ed elastici.

Fonte: Instagram

Capelli ricci corti per incorniciare il viso ed esaltare gli occhi

Ma non solo ricci sui capelli lunghi, quest’anno vedremo tagli corti e cortissimi con ricci grossi e pieni o in stile afro, più piccoli e stetti. Davvero glam ed alla moda i pixie cut, magari con il laterale leggermente più corto ed una cascata di riccioli più lunghi che ricadono sulla fronte, o micro ricci corti che rimangono ben saldi al loro posto. Ma il vero trend sono i capelli ricci e corti con una frangia baby, cortissima, che ricade solo sulla parte iniziale della fronte, senza coprirla completamente.

Fonte: Instagram

Capelli mossi o molto mossi e lunghi, romantici e selvaggi al tempo stesso

Niente paura per chi non ha i capelli molto ricci o per chi ha i capelli lunghi. Non c’è limitazione al trend capelli ricci 2020, ma anzi. Via libera a chiome naturali, mosse o molto mosse, per dare un tocco di vivacità al proprio look. Un’aria frizzante, sbarazzina ed un po’ selvaggia, per capelli vaporosi che, all’occorrenza e con i giusti accessori, makeup ed outfit, possono assumere un’aria più romantica, perfetti anche per una serata elegante o quando ci si vuole sentire più ordinati, nonostante l’aspetto ribelle dei capelli.

Fonte: Instagram