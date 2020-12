Tagli corti e medi facili da gestire

«Bello quel taglio! Mi starà bene? Saprò sistemarlo a casa?». Se hai bisogno di un cambiamento e ti stai facendo queste domande, ecco la risposte. Lo abbiamo chiesto ad Anna Cegliese, per Concept Salon Compagnia della Bellezza Milano. Iniziamo da questo cin bob: «Questo taglio è un carrè altezza mento, leggero nel movimento senza scalature eccessive». Come riproporre lo styling a casa? «Asciugando i capelli in maniera assolutamente naturale. Questo taglio è indicato se non si hanno i capelli ricci. Si adatta a tutte le tipologie di viso, escluse quelle rotonde».