Swarovsky Mania: sui capelli, sugli occhi e sulle unghie per look luccicanti

Hanno letteralmente invaso i social con il loro luccichio: gli strass, o Swarovski, decorano i makeup in look minimali o più costruiti ma non solo. Questa primavera ed estate li vedremo anche su capelli ed unghie, per un effetto davvero scintillante.