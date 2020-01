Rossetto rosso, indossalo come le star: i beauty look direttamente dai Golden Globe 2020

I Golden Globe, come ogni anno, portano con sé trend e lezioni di stile. Un colore spicca tra tutti ed è il rosso, protagonista sulle labbra delle celebrities. Curiose di scoprire i look più belli e come abbinare il rossetto ad ogni età e colore di pelle? Non perdetevi la gallery!