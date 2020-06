Protezione solare e trattamenti doposole, ecco come sceglierli

La bella stagione è ormai arrivata e tra camminate all’aperto, gite al mare o sessioni di tintarella sul balcone, la pelle inizia a prendere un colorito sano, facendoci scordare il pallore invernale. È importante però proteggere sempre la pelle, in ogni occasione: che si faccia una camminata sotto al sole, un bagno al mare o ci si sieda in terrazzo rimanendo in città, è necessario utilizzare una crema solare. Per prevenire il fotoinvecchiamento, certo, ma anche per scongiurare problemi e malattie, anche gravi, alla pelle. Non solo, è importante anche reidratare e curare la pelle dopo ogni esposizione solare, anche affinché l’abbronzatura duri più a lungo. Ecco una guida alla scelta dei solari e dei prodotti doposole più adatti per ogni esigenza.