Makeup da sera: tante idee trucco perfette per una serata, una festa o un’occasione speciale

Tante idee di makeup per ogni colore ed ogni gusto, con un unico scopo: dare un tocco glamour al proprio look per una serata, una festa o un'occasione particolare. Tra rossetto rosso, eyeliner, argento, oro, glitter, azzurro e rosso, scegliete il vostro preferito e provate a realizzarlo!