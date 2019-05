Ma quante cose si possono fare con un semplice e banale uovo? Ve lo diciamo noi: tantissime. Tra queste, maschere e intrugli vari per avere deiQuello che conosciamo dell’uovo riguarda i suoi valori nutrizionali che lo rendono un super alimento essenziale per una dieta sana ed equilibrata. Forse non sapevate però che le proprietà dell’uovo lo rendono l’alleato perfetto per la nostra chioma. Ecco perché.