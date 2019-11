Calendari dell’avvento beauty 2019: 24 piccole sorprese giornaliere a tema makeup, corpo e skincare

Si avvicina il periodo più felice dell'anno, Natale, che porta con sé giochi di luce, cioccolate calde davanti al camino, canzoni natalizie ed addobbi di ogni tipo. Come da tradizione, dal 1 dicembre si cominciano ad aprire le caselline del calendario dell'avvento. Non fatevi trovare impreparate quest'anno e scoprite tutti i calendari dell'avvento beauty da non perdervi!