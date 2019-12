Acconciature natalizie: idee facili per pettinare i capelli a Natale

Il Natale è alle porte ed è tempo di prepararsi per cenoni e pranzi in compagnia delle persone amate. Avete già scelto outfit e makeup ma non avete idea di come acconciare i capelli? Scorrete la gallery e scegliete la vostra pettinatura preferita, per non passare inosservate con il vostro hairstyle a tema!