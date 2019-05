Segni del tempo? Ecco 5 consigli per sembrare più giovane

VISO FRESCO: Con il passare del tempo si rischia di lasciarsi andare e curare meno il proprio aspetto Andate dall’estetista tutte le volte che potete e curate a casa viso e corpo tutti i giorni con prodotti specifici per rassodare, idratare e illuminare. Il trucco è fondamentale per apparire più giovani, anche solo del fondotinta, un velo di cipria e del mascara fanno la differenza. Dall’estetista fra i trattamenti imprescindibili: manicure, pedicure, pulizia del viso e chiedete anche di disegnarvi le sopracciglia in modo da alzare lo sguardo.