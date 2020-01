In 69 edizioni di Festival di Sanremo tante sono state le vallette che si sono avvicendate sul palco dell'Ariston. Quasi sempre in coppia (la bionda e la mora, come volle per primo Pippo Baudo), alcune memorabili, altre un po' meno. Come del resto le canzoni. Ma sicuramente in grado di monopolizzare l'attenzione tanto quanto i brani in gara