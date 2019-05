SCEGLIERE PRODOTTI NON AGGRESSIVI: In commercio c’è solo l'imbarazzo della scelta tra shampoo, maschere, creme, balsami ed emulsioni, per capelli grassi o secchi. Non faticherete a trovare quello che fa per voi, l’importante è che scegliate in base alla vostra tipologia di capello, alle vostre esigenze e che siano prodotti naturali, senza parabeni, senza solfati, senza siliconi o altri agenti aggressivi.