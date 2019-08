I capelli ricci sono croce e delizia per chi deve averci a che fare tutti i giorni: se da un lato il loro fascino è innegabile, dall'altro necessitano di una grande cura e di scelte oculate per essere valorizzati al meglio. State pensando ad un cambio di look? Scoprite in questo articolo quali sono i tagli migliori per i capelli ricci e come adattarli alla forma del vostro viso.