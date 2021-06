Foreo in offerta speciale: l’alleato per una pelle tonica in sconto al 30%

editato in: da

Se stai cercando un accessorio per la tua bellezza quotidiana, ma che farà sentire la tua pelle come dopo un trattamento in salone, sei nel posto giusto! Specialmente in questo periodo, in cui il sole, il sudore e gli altri agenti atmosferici mettono a dura prova la nostra pelle, abbiamo bisogno di aiuto extra per mantenerla idratata, elastica e luminosa.

Ecco che arriva in nostro aiuto Foreo: scelto anche dalle star del cinema internazionale come Jessica Alba e Emma Corrin, Foreo è l’accessorio perfetto per avere risultati professionali nella tua beauty routine quotidiana in casa. I suoi prodotti smart Foreo per il massaggio facciale, semplicissimi da utilizzare, regalano al viso un massaggio rassodante che rende la pelle più tonica e luminosa, combattendo i segni del tempo.

Attraverso le loro spazzole, questi beauty device liberano la pelle da impurità e cellule morte, favorendo così sia l’abbronzatura che l’assorbimento dei prodotti idratanti e anti-age che ogni giorno applichi sulla pelle. Non solo: eliminano lo sporco, il sebo e i residui di trucco e, attraverso una app, possono consigliare programmi mirati per organizzare la tua beauty routine.

Il bello è che i tool Foreo sono adatti anche alle pelli più sensibili: grazie alle diverse modalità di utilizzo, purificano la pelle in un solo minuto, delicatamente ma efficacemente, stimolando insieme la produzione di collagene ed elastina, indispensabili per una pelle tonica e levigata.

Foreo è così comodo che lo puoi portare con te nel beauty case dove vuoi, anche in vacanza! Per regalarti ovunque la tua spa personale e avere una pelle limpida e luminosa ogni giorno e godere di un trattamento rilassante in grado di farti sentire ancora più bella.

In occasione dell’Amazon Prime Day 2021, Foreo mette a disposizione i suoi prodotti ad un prezzo speciale scontato, con sconti fino al 30%.

Foreo Luna 3 è in sconto su Amazon per il Prime Day a 149,99 euro al posto di 199 euro, con un risparmio del 25% pari a 49 euro.

Da 20 minuti a 90 secondi per le tue maschere viso, con Foreo Ufo

Questo modello di Foreo Ufo 2 mini riesce invece a ridurre il tempo di posa delle tue maschere da 20 minuti a 90 secondi! Come? Grazie ad un sistema di 8 diverse tonalità di luce a LED che permette di massimizzare gli effetti di ogni maschera. Ideale per chi ha sempre poco tempo, questo nuovissimo modello sfrutta la combinazione di tecnologie innovative come pulsazioni t-sonic e la luce a led, insieme a formule e ingredienti di ispirazione coreana.

Foreo Ufo Mini 2 è in sconto su Amazon per il Prime Day a 125,99 euro al posto di 179 euro, con un risparmio del 30% pari a 53 euro.

