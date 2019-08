Florence by Mills: il nuovo beauty brand di Millie Bobby Brown, Star di Stranger Things

editato in: da

Ha debuttato ieri, 25 agosto, la linea Florence by Mills, di Millie Bobby Brow, la Undici di Stranger Things, amata per il suo personaggio ma anche sui social. Una folla di ragazzi e ragazze accorsi per incontrarla e scoprire in esclusiva la linea, che debutta oggi, 26 agosto, anche online, dove sarà possibile acquistarla, oltre che da Boots e Ulta.

Una linea beauty pensata ed ideata per la generazione Z, quella a cui appartiene Millie, che ha soli 15 anni: vuole essere un primo approccio semplice alla skincare ed al makeup, per sentirsi bene con se stessi. Come afferma anche lei, che fin da piccola e complici i set, si è sempre ritrovata tra le mani di truccatori e truccatrici ed ha provato tanti prodotti di skincare e makeup, compreso quello per gli effetti speciali, ma nessuno sembrava essere adatto a lei, alla sua pelle ed alla sua giovane età.

La linea Florence By Mills, dedicata alla bisnonna, è cruelty free, naturale e senza siliconi, parabeni e solfiti ed i prezzi sono racchiusi tra 10$ e 34$. Prodotti, quelli di “Undici” di semplice e facile utilizzo, per un aspetto naturale, fresco e radioso, come vorrebbe questa giovane età. Un ritorno ad adolescenti che sono davvero adolescenti? Quel che è certo è che il pack viola, le texture particolari ed i prodotti scelti saranno un ottimo approccio al mondo del beauty per tutti i giovanissimi, che si sentiranno guidati e rappresentati dalla loro beniamina.

Nello specifico, la linea comprenderà vari prodotti, tra skincare e makeup. Mind Glowing Peel Off Mask è una maschera peel off detossinante con polvere di carbone per liberare i pori, olio di lavanda calmante e amamelide, per mantenerli puliti e bilanciare la produzione di sebo. E sempre per rimanere in tema esfoliazione, da provare anche gli One Swipe Glow Wipe Treatment Pads, dei dischetti di cotone imbevuti di attivi esfolianti e calmanti, come amamelide, corteccia di salice, acido glicolico per rimuovere le cellule morte ed illuminare la pelle ed estratto di mirtillo, ricco di vitamina C, anch’essa utile allo stesso scopo.

Look Alive Eye Balm è un balsamo idratante e decongestionante per gli occhi, con mix di peptidi per schiarire le occhiaie e sgonfiare le borse, vitamina B12, fungo della neve antiossidante e protettore contro lo smog, estratto di malachite per distendere la pelle ed applicatore in metallo per un effetto rinfrescante. Altro prodotto di punta sarà la Zero Chill Face Mist, uno spray viso con estratto di rosa e lavanda per ribilanciare ed idratare la pelle, estratto di timo, protettivo contro l’inqiunamento e ricco di antiossidanti e alga bruna, per ravvivare il colorito spento. Immancabili saranno i patch occhi dalla tenerissima forma a balena: sono i Swimming Under The Eye Gel Pads, con estratto di cocco decongestionante e sgonfiante per la zona del contorno occhi, sale sodico dell’acido ialuronico per togliere il grigiore ed idratare ed estratto di pino, per nutrire la pelle, ricco di antiossidanti.

Non mancheranno poi un detergente ed una crema viso, rispettivamente Clean Magic Face Wash e Dreamy Dew Moisturizer. Il primo è un prodotto 2-in-1, cremoso e non schiumogeno, che svolge doppia azione di struccante e detergente. Contiene acido ferulico, anti inquinamento, acido ellagico dall’azione illuminante e antiossidante ed un mix di attivi per bilanciare la produzione di sebo. La crema viso, invece, è un idratante quotidiano, dalla texture vellutata e super leggera, adatta quindi alle pelli più giovani. È arricchita di corteccia di salice, perfetta per combattere le imperfezioni, pulire i pori e al tempo stesso dal potere calmante, fiori di loto per controllare l’untuosità della pelle ed infine vitamina B12, idratante ed illuminante.

Passando al makeup, il focus è su una pelle radiosa e naturale, grazie a fondotinta, correttore, e blush in crema, non manca poi un tocco di colore alle labbra ed alle sopracciglia. Like A Light Skin Tint è una crema colorata per esaltare la naturale luminosità della pelle, coprire qualche imperfezione, rimanendo leggera ma al tempo stesso modulabile. È nutriente ed idratante, grazie alla presenza di oli naturali ed è disponibile il 20 tonalità. Stesse referenze colore anche per i correttori See You Never Concealer, anche questi come il balsamo occhi, con applicatore in metallo rinfrescante. Contengono caffeina, per “risvegliare” il contorno occhi, e si possono usare per coprire le occhiaie ma anche per correggere macchie ed imperfezioni, pur avendo una texture leggera.

Il makeup si fa semplice e veloce, proprio ciò che serve ad un Teen, ecco quindi che le sopracciglia si pettinano con un gel, il Tint N Tame Brow Gel, che al tempo stesso pettina, colora e riempie qualche piccolo buchetto o sistema la forma delle sopracciglia. Sulle guance, invece, un po’ di colorito grazie ai Cheeck Me Later Cream Blush, in 6 tonalità, dalla texture cream to powder, si asciugano sulla pelle per un risultato duraturo, grazie alla presenza di caolino, che assorbe il sebo e fa in modo che il prodotto non si sposti. Ultime, ma non meno importanti, le labbra, per le quali Millie Bobby Brown sceglie un olio colorato, il Glow Yeah Lip Oil, con burro di mango africano, per nutrire ed idratare in profondità la pelle, donando un effetto lucido ed estratto di Acmella, per regalare labbra soft e lisce, il tutto reso frizzante da una nota di colore, discreta e non eccessiva.