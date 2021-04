Happy Mother’s Day: pensieri e piccoli regali beauty per la Festa della Mamma

editato in: da

Se sei alla ricerca di un regalo per la Festa della Mamma, qui troverai le risposte giuste. Come ogni anno, la seconda domenica di maggio, cade una delle ricorrenze più importanti dell’anno e tra dolci, torte e qualche mazzo di fiori aggiungere un piccolo pensiero è sicuramente una buona idea.

Il 9 maggio è sempre più vicino ed è fondamentale non farsi trovare impreparate e a mani vuote. Ma se le idee scarseggiano o proprio non sai cosa impacchettare, qui abbiamo fatto un’accurata selezione dei migliori regali dedicati alla bellezza delle mamme.

Non preoccuparti di budget o tipologie di prodotti: qui le risposte non mancano e potrai trovare l’idea giusta sia per un piccolo pensiero sia per un grande regalo, da acquistare comodamente online. Dai massaggiatori viso passando per palette, creme o coloratissime bombe da bagno, non ti resta che scegliere il regalo giusto per farla felice. Per le appassionate di beauty fai da te invece ecco alcune idee regalo beauty per la mamma da preparare in casa.

Piccoli pensieri fino a 10 euro

Non importa quanto sia grande o quanto costi un regalo, aggiungere un piccolo pensiero avvolto in una bella carta e con un fiocco colorato porterà gioia a qualsiasi mamma. I regali fino a 10 euro, infatti, sono davvero alla portata di tutti e le proposte sono tantissime tra cui una maschera energizzante, per un viso tonico e luminoso, o delle bombe da bagno colorate e profumate per una serata all’insegna del relax.

Indispensabile poi il make-up come una palette multicolore dai toni rosati e taupe per un look da tutti i giorni insieme a un rossetto delicato e idratante da indossare per un trucco completo. E l’applicazione? Per questo motivo abbiamo scelto anche un set di pennelli essenziale per il make-up adatti sia per chi è alle prime armi sia per chi è una vera pro del make-up.

Regali per la mamma da 10 a 20 euro

Se hai deciso di allargare un po’ il budget e puntare a un regalo un pochino più grande, non c’è nessun problema. I regali a tema bellezza rispondo alle tue esigenze anche in questo caso e, aumentando un po’ la spesa puoi optare anche su dei mini device dedicati alla cura del viso oppure optare per una scelta utile ed ecologica come i pad in bambù per la skincare serale.

Le fan del mondo olistico, inoltre, ameranno sicuramente un regalo in tema come il kit di oli essenziali perfetti sia per l’aromaterapia e i suoi benefici sia per essere applicati localmente per la cura del viso o per un momento di meditazione.

I migliori gift tra i 20 e i 30 euro

Dal massaggiatore per il viso fino alla make-up bag passando per la crema della felicità: se hai deciso di aumentare un po’ il budget per il tuo regalo dedicato alla Festa della Mamma queste proposte ti torneranno davvero utili.

E se la mamma è una vera e propria beautyhaolic apprezzerà tantissimo il piccolo scaffale e organizer per avere sempre tutto sotto mano e non dimenticare neanche uno step della sua beauty routine.

Regali speciali dai 30 ai 50 euro

Non è il prezzo a fare la differenza, ma se si vuole fare un bel regalo per la Festa della Mamma queste proposte high level renderanno felice ogni mamma oltre a tornare decisamente utili. A partire dal profumo, un dono che non conosce tempo e stagioni ed è un successo assicurato, come Signorina di Ferragamo che rapisce con le sue sfumature fruttate con un deciso cuore gourmand.

E per le mamme che non rinunciano mai a una manicure curata e senza smalto sbeccato, il kit da semipermanente per un trattamento fai da te, è la scelta perfetta nonostante sia necessaria un po’ di manualità. Non dimenticare anche l’haircare, con un ferro per capelli dalle teste scambiabili per un look diverso ogni giorno.