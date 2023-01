Cos’è il Bakuchiol e perché dovresti usarlo per la tua skincare

Fonte: Pexels

Il Bakuchiol è un ingrediente cosmetico ampiamente utilizzato in sieri e creme perché è considerato come un botox naturale che agisce ringiovanendo la pelle e migliorandone aspetto, elasticità e tono. Diverso dal Retinolo come composizione ma con effetti simili scopri cos’è il Bakuchiol, dove si trova in natura, le sue origini, come agisce il Bakuchiol contro le rughe e non solo, le differenze tra Bakuchiol e Retinolo e come usare creme e sieri a base di questo ingrediente.

Cos’è il Bakuchiol e dove si trova in natura

Il Bakuchiol è un ingrediente di origine vegetale estratto dai semi e foglie di Psoralea Corylifolia, una pianta detta anche Babchi. Spesso estratto dall’olio dei semi di questa pianta, si trova maggiormente con una texture oleosa, ecco perché si presta bene ad essere utilizzato all’interno di prodotti cosmetici. È un fenolo usato già in antichità ma che è stato recentemente riscoperto perché stimola la rigenerazione cutanea.

Le origini del Bakuchiol

Il nome Bakuchiol deriva dal vocabolo sanscrito Bakuch, il nome con cui viene chiamata la pianta da cui si estrae questo prezioso attivo. La pianta si trova spontaneamente soprattutto in Asia, in particolare in India e Cina ed era già ampiamente utilizzata nella medicina Ayurvedica e cinese per la sua potente azione antiossidante e antinfiammatoria.

Questo attivo ha però trovato riscontro nel mercato cosmetico mondiale grazie all’attrice Gwyneth Paltrow che, a inizio 2021, ha creato la sua linea di skincare lanciando proprio un olio per il viso a base di Bakuchiol, che è diventato famoso come alternativa al Retinolo e come un vero e proprio botox vegetale e senza aghi.

A cosa serve il Bakuchiol

Ma a cosa serve il Bakuchiol esattamente? È un principio attivo che aiuta a ridurre visibilmente le rughe, le linee di espressione e le discromie. Ha una potente azione rigenerativa e stimola la sintesi di collagene rendendo così la pelle del viso più liscia, omogenea, compatta, tonica ed elastica, per questo viene anche chiamato il Botox vegetale senza aghi e che viene spesso inserito in creme anti-age.

Aiuta davvero a rinnovare la pelle rendendo l’incarnato più luminoso perché svolge un’azione esfoliante delicata, che elimina le cellule morte, eliminando quindi quella patina che tende a rendere l’incarnato spento e grigio. Stimolando poi la produzione di collagene ed elastina fa sì che la pelle risulti rimpolpata, rassodata, più giovane e fresca.

Proprio per la sua azione esfoliante il Bakuchiol viene spesso usato anche in creme anti-acne, perché svolge anche un’azione antinfiammatoria e antibatterica. Non solo, il Bakuchiol regola la produzione di melanina, quindi è efficace anche nell’attenuare le macchie scure dovute alla troppa esposizione al sole o a un’esposizione non corretta e protetta.

Ecco perché è un ingrediente molto utile da ricercare in creme e sieri da utilizzare durante il periodo estivo, quando la pelle è naturalmente più esposta ai raggi solari diretti e soprattutto per chi ama prendere il sole. Regolando la produzione di melanina aiuta quelle pelli soggette alla comparsa di macchie scure e grazie alla sua azione esfoliante aiuta a rendere meno visibili quelle già presenti, svolgendo anche un’azione protettiva che va a minimizzare i danni del fotoinvecchiamento.

Bakuchiol vs Retinolo per combattere le rughe

Si potrebbe pensare quindi che il Bakuchiol sia un sosia del Retinolo, ovvero della Vitamina A. In realtà i due ingredienti non hanno nessuna somiglianza strutturale, ma il loro utilizzo ha effetti davvero simili. Anche il Retinolo stimola la sintesi di collagene, aumenta il turn-over cellulare e riduce le macchie scure, oltre ad avere potenti effetti anti-age e di riduzione delle rughe, ma è altresì vero che può spesso causare irritazione e non essere tollerato da tutte le pelli. Inoltre non bisognerebbe utilizzarlo nei mesi estivi e, comunque, proteggere sempre la pelle con una protezione solare alta perché è un ingrediente fotosensibilizzante, per cui se usato scorrettamente potrebbe favorire la comparsa di ulteriori macchie invece che avere un’efficacia nel ridurle.

Ecco che entra in gioco il Bakuchiol, che ha effetti davvero molto simili al Retinolo ma un’altissima tollerabilità cutanea, andando quindi ad eliminare quelli che potrebbero essere gli effetti collaterali. Infatti, il Bakuchiol non è fotosensibilizzante e non causa irritazioni, tant’è che può potenzialmente essere utilizzato da donne in gravidanza (dopo aver consultato il proprio dermatologo) e si può utilizzare in ogni stagione – e come abbiamo detto è molto utile in estate – sia di giorno che di notte, a differenza del Retinolo che va usato solo di sera.

Il Bakuchiol, poi, può essere usato in combinazione con il Retinolo per aiutare a stabilizzarlo e renderlo più tollerabile dalla pelle in modo che non causi irritazione ma anzi ne potenzi gli effetti. Il Bakuchiol inoltre, avendo proprietà calmanti che il Retinolo non ha, consente alla pelle di tollerarne quantità maggiori.

Come usare creme e sieri a base di Bakuchiol

Creme e sieri a base di Bakuchiol si utilizzano come qualsiasi altro prodotto di skincare, senza particolari precauzioni, sia di giorno che di sera, in estate e in inverno. L’unica accortezza è quella di evitare peeling e scrub troppo aggressivi prima di applicare creme e sieri a base di questo attivo, che già di per sé svolge un’azione esfoliante, per evitare di aggredire troppo la pelle.

Ciò che può cambiare da un prodotto ad un altro è la texture in cui il Bakuchiol è inserito e la sua concentrazione. Essendo estratto dai semi della pianta ha una consistenza oleosa, ecco perché si sente più spesso parlare di oli al Bakuchiol. Sono adatti per chi ha una pelle secca e disidratata e l’olio viene inserito anche nelle creme nutrienti e anti-age proprio perché con l’avanzare dell’età la pelle è più disidratata e bisognosa di texture più ricche.

Se però hai una pelle mista o grassa esistono creme, sieri e lozioni a base di Bakuchiol che hanno una texture più leggera e meno untuosa. Ciò che conta, infatti, non è tanto la texture ma la concentrazione di Bakuchiol all’interno dei prodotti cosmetici. L’ideale sarebbe cercare creme e sieri al Bakuchiol con una concentrazione tra lo 0,5% e il 2%, per ottenere dei risultati visibili in poco tempo in termini di tonicità della pelle, riduzione delle rughe e linee di espressione, compattezza, texture più levigata e discromie ridotte.