Copiare il look di Michelle Hunziker: makeup fresco e luminoso

Se parliamo di Michelle Hunziker salta subito all’occhio una parola: semplicità. Semplicità della sua persona, del suo personaggio sempre allegro e solare, ma anche del suo stile. Mai volgare o fuori posto, elegante e raffinata ma anche sexy. Copiare il suo look, specie in fatto di makeup, non è poi così difficile. Il trucco classico di Michelle, infatti, è curato, luminoso e radioso, che punta molto su toni nude, occhi definiti ma senza esagerazioni ed incarnato perfezionato.

La base viso di Michelle Hunziker, delicata e luminosa

La base viso è fresca, realizzata in maniera impeccabile andando a coprire discromie ed imperfezioni, senza però appesantire i tratti. Un tocco di fondotinta luminoso, opacizzando i punti strategici della zona T, correttore per illuminare il contorno occhi ed un leggero contouring. Per riequilibrare i volumi del viso opta per un contouring delicato, non troppo artefatto, che scaldi leggermente l’incarnato, mettendo poi in evidenza gli zigomi con un tocco di blush naturale e dell’illumimante. Niente di troppo vistoso o esagerato: la regola è naturalezza.

Nude e naturale o con un accenno di definizione: ecco il makeup occhi preferito della show girl

Per il makeup degli occhi predilige quasi sempre look acqua e sapone, quasi un “no makeup makeup”, cioè un trucco che c’è, ma quasi non si vede. Niente eccessi, quindi, per il suo makeup da tutti i giorni, per cui sceglie ombretti luminosi e chiari da applicare su tutta la palpebra. Quasi sempre irrinunciabile è un tocco di matita nera o di eyeliner, per bordare l’occhio e renderlo più intenso. Questo perché la sua tipologia di occhio è leggermente infossata e, con i colori chiari, riesce a ribilanciarne le proporzioni. Tanto mascara o, in alternativa, ciglia finte a ciuffetto all’angolo esterno dell’occhio, naturali, per aprire lo sguardo ed allungarlo verso l’esterno.

Non mancano però look più strutturati ed intensi, spesso prediligendo tonalità tortora o marroni freddi con una punta di grigio all’interno. Niente look complicati ed elaborati, basta un po’ di ombretto per intensificare la piega dell’occhio o da sfumare su tutta la palpebra, per un leggero smokey eyes. L’ombretto lo porta allungato verso l’esterno, per uno sguardo più magnetico e felino. Non mancano occasioni, ma più raramente, in cui si concede trucchi più strong, prediligendo smokey eyes neri, ma contenuti e non troppo saturi, per non andare a rimpicciolire l’occhio.

Anche per le labbra la scelta ricade su tonalità naturali, che ne esaltino il colore

Per le labbra, invece, via libera a toni nude, scegliendo rossetti dalla tonalità leggermente rosata o con una punta di marrone. Le texture che predilige sono cremose, niente labbra opache ma piuttosto un effetto rimpolpato, abbastanza luminoso. Anche il gloss è un amico fedele, che spesso applica sopra al rossetto, al centro delle labbra, per ingrandirle otticamente. I colori che sceglie sono quelli che esaltano maggiormente il suo colore di labbra, senza andarlo a modificare, ma l’abbiamo vista sfoggiare anche rossetti più intensi, sui toni del rosso.

Quello di Michelle Hunziker è uno stile classico, che ben si adatta a tutti i giorni ed a qualsiasi tipo di occasione, nonché occhio. Un look rimasto invariato nel tempo, in cui la sua vera bellezza e radiosità sono protagonisti, accompagnate anche dai lunghi capelli biondi, portati quasi sempre lisci o leggermente mossi ed accompagnati da una riga laterale o da una frangetta a tendina, leggera e disordinata, per rendere gli occhi ancora di più il punto focale dei suoi makeup.