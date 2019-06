Cominciare la dieta a 40 anni, i consigli

editato in: da

Ecco perché la tua dieta non sta funzionando: cause e rimedi

Dopo i 40 non c’è attività fitness in palestra o dieta che tenga: se mantenete le stesse abitudini di un tempo, irrimediabilmente prenderete gradualmente peso. Il che può sembrare senza spiegazione: tuttavia un motivo esiste, ovvero quello della modificazione del metabolismo e dell’inevitabile aumento della sederientarietà, a causa della minore forma fisica e dell’aumento degli impegni quotidiani. Insomma, a parità di calorie ingerite e di attività fisica svolta prima di compiere i fatidici quaranta, la forma non sarà più la stessa. E non è tutto: se prenderete peso, perderlo sarà più difficile del solito.

Tuttavia non tutto è perduto: ecco alcuni consigli per evitare di ingrassare improvvisamente e inesorabilmente dopo i 40 anni:

– prima di arrivare alla soglia dei quarant’anni cercate di mantenere costante il vostro peso, mangiando meno calorie e facendo più attività fisica. Anche solo poche calorie di troppo al giorno, e dopo un anno potreste ritrovarvi con 10 chili in più, tutti sul girovita.

– se non vi piace andare in palestra, appena potete camminate, meglio se mezz’ora al giorno: potete lasciare a casa la macchina più spesso, scendere a qualche fermata prima nel tragitto casa-lavoro, o decidere di fare i vostri piccoli spostamenti in bicicletta.

– per resistere alle tentazioni della tavola, introducete nella vostra routine l’abitudine di fare piccoli spuntini durante la giornata, ogni 4 ore: ovviamente si tratterà di spuntini sani, a base di frutta o verdura.