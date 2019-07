I trattamenti migliori per sgonfiare il viso

editato in: da

Le cause di un viso gonfio al risveglio possono essere varie: difficoltà a dormire, un accumulo di stress o di stanchezza in generale; o ancora la correlazione tra gonfiore al viso e ritenzione idrica. Scopri quali sono i trattamenti più efficaci per sgonfiare il viso.

Consigli per sgonfiare il viso

Ma non temere, è un problema piuttosto comune ed esistono svariati modi, molto efficaci, per drenare un viso gonfio. Piccoli miglioramenti nel tuo stile di vita e accorgimenti vari che puoi mettere in atto la mattina prima di uscire di casa o la sera prima di coricarti.

Ricorda però che questi trattamenti devono essere attuati con costanza. Se riesci a ripeterli due o tre volte a settimana riuscirai a drenare il viso in poco tempo.

Bere molto

Molto spesso il viso gonfio al mattino è provocato da ritenzione idrica. Per risolvere il problema ti consigliamo dunque di bere almeno tra gli otto e i dieci bicchieri di acqua al giorno, evitando bibite gassate ed alcolici. L’ideale sarebbe dedicare un paio di giorni a settimana alla depurazione e concentrarti sul bere più del solito, assumendo anche tisane drenanti.

Seguire una dieta equilibrata

Non solo acqua però, per drenare il viso consuma molta frutta e verdura di stagione: melone, cetrioli e frutta fresca in generale, sono un modo gustoso di ottenere un volto tonico e fresco. Non solo aiutano a sgonfiare il viso, ma contribuiscono a una generale depurazione e al benessere di tutto quanto l’organismo.

Fai un bel massaggio

Un semplice modo “meccanico” di rimediare al gonfiore del viso è ricorrere a un bel massaggio. Appena sveglia pratica un massaggio sul viso con movimenti circolari su tutto il volto. Puoi anche utilizzare un massaggiatore per il viso, in commercio puoi trovare svariati modelli.

Dormire a sufficienza

Ricorda che per avere un viso riposato e sgonfio è importantissimo riposare a sufficienza, almeno 8 ore a notte. Se hai problemi di sonno agitato puoi provare ad assumere melatonina e cibi che conciliano il riposo.

Maschere viso disintossicanti

Possono essere utili anche delle maschere viso disintossicanti, puoi acquistarle praticamente ovunque: supermercato, profumerie o sul web, oppure puoi farla tu in casa.

Maschera disintossicante per il viso fai da te

Ecco una facile ricetta per un’ottima maschera per il viso dall’effetto disintossicante.

Macina finemente 50 grammi di mandorle oppure prendi della farina di mandorle nella stessa quantità e mischiala con dell’argilla che potrai trovare in erboristeria.

oppure prendi della farina di mandorle nella stessa quantità e mischiala con dell’argilla che potrai trovare in erboristeria. Prendi un mortaio e aggiungi due cucchiai di fiori secchi di lavanda e due di petali di rosa secchi.

e due di secchi. Sminuzza con cura i tuoi fiori essiccati e poi uniscili all’argilla e alle mandorle che hai già macinato.

Il composto può essere conservato in un vasetto e usato all’occorrenza. Ma come? Molto semplice! Quando vorrai utilizzarlo basterà prendere tre cucchiaini di composto, metterli in una ciotola, e mescolarli con tre cucchiai d’acqua. Successivamente puoi stendere il composto sul viso e lasciarlo riposare fino a che l’argilla non si sarà seccata. A quel punto, rimuovi tutto con acqua tiepida e il gioco è fatto: pelle morbidissima e viso più fresco e sgonfio.