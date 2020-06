Come scegliere il perfetto profumo estate 2020 più adatto a noi

editato in: da

Il profumo è come un un accessorio, ti veste e completa qualsiasi look, adattandosi all’ umore, al tempo ed alle stagioni. E, esattamente come il cambio dell’armadio, ogni estate ecco che ci si prepara anche al cambio di fragranza da indossare. Il profumo ha poi tutta una sfera di sensazioni legate al piano emozionale, perché ognuno di esso o varie combinazioni, possono suscitare sensazioni che non provano invece altri, così come uno stesso odore può risultare gradevole o sgradevole. Ha la capacità, poi, di legarsi ai ricordi, ai luoghi, ai momenti della vita, ai periodi e addirittura a certi episodi.

I profumi per l’estate 2020, oltre alla componente personale che gioca un ruolo chiave, sono contornati di note allegre, vivaci e colorate. Troviamo fragranze fruttate, con una prevalenza di pera, fico, frutti rossi aciduli, mandarino, bergamotto ed agrumi in generale, fragola e lampone.

Altro grande filone è rappresentato dalle note fresche e marine, leggermente salate ed erbacee, frizzanti e leggermente pungenti. Non mancano poi, ovviamente, le fragranze fiorite, con la rosa in testa declinata in tutte le sue sfumature, seguita da gelsomino, vaniglia ma anche muschio. E anche se solitamente è l’inverno la stagione caratterizzata da profumi più caldi, intensi e ambrati, anche per le fragranze estive non mancano accenni di incenso e legni, che rendono il tutto più interessante e sensuale.

Come scegliere il profumo più adatto alla propria personalità?

Di un profumo ci si innamora. Si prova, si tiene addosso per un po’ e si capisce che è lui quello che ci ha scelto. Sì, perché il PH e la pelle giocano un ruolo fondamentale, andando a far prevalere certe note sopra altre, andandosi ad unire e miscelare all’odore della nostra pelle. Provatelo sull’incavo del gomito ed aspettate qualche ora, in modo che sprigioni tutta la sua fragranza ed abbia il tempo di aprirsi e plasmarsi.

Ma scegliete anche che tipo di profumo acquistare in base a quanto amate sentirlo sulla pelle: eau de parfum, de toilette, body mist ed acque profumate, creme corpo o profumi per capelli. L’eau de parfum è il più intenso e duraturo, presente e persistente, mentre l’eau de toilette è una via di mezzo (attenzione perché spesso lo stesso profumo cambia radicalmente tra eau de parfum e eau de toilette) con l’acqua profumata, fresca delicata e leggera, poco invadente ma molto più volatile. Un’ottima alternativa sono le creme corpo profumate, che regalano una piacevole fragranza poco invadente o i profumi solidi, perfetti in viaggio. Altro grande must estivo, poi, sono i profumi per capelli, perfetti specie per chi ha capelli porosi, ma soprattutto utili per dare una rinfrescata a capelli non proprio freschi di lavaggio.