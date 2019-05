Come organizzare il perfetto beauty con tutto l’essenziale? 5 consigli salva-viaggio!

editato in: da

Ogni partenza che si rispetti prevede due categorie di persone, all’incirca: chi sceglie di portarsi tutto ciò di cui ha bisogno da casa e chi invece preferisce viaggiare leggero, preferendo portare solo lo stretto indispensabile, magari comprando ciò che manca sul posto. Ma sia che tu appartenga alla prima categoria, sia che tu faccia parte della seconda, è utile capire come organizzare al meglio il beauty da viaggio, per fare in modo che sia il più compatto possibile ma che ci sia dentro tutto il necessario per una vacanza fuori porta!

1. La scelta del Beauty perfetto

Ognuno ha la sua forma preferita, ma solitamente i beauty con cui si risparmia più spazio sono quelli dalla forma squadrata. Infatti, è più facile posizionare i prodotti in modo che anche gli angoli possano accoglierli ed inoltre quelli più stondati spesso vanno a restringersi verso l’alto, quindi si possono riempire di meno. Se ne trovano di tutti i tipi, ma meglio investire in un beauty con una cerniera solida e resistente, che non ceda qualora si dovesse forzare un po’ la chiusura.

Il 16 maggio ha inaugurato il Flagship Roncato in Via Frattina a Roma ed abbiamo scoperto un mondo di accessori legati al viaggio. Non solo valigieria, ma anche una selezione di beauty case perfetta per ogni gusto. Dal più piccolo e trasparente, a quello compatto a forma di bustina, quelli adatti per weekend brevi fino ad arrivare ai modelli più grandi, veri e propri organizer per gli accessori di cosmetica e prodotti per l’igiene personale, come ad esempio il Beauty Case Speed, ampio e pratico grazie alle divisioni all’interno, con uno specchietto per i ritocchi al volo ed una pratica tracolla per utilizzarlo anche come mini bagaglio a mano.

Fonte: Ufficio Stampa Roncato

2. Stila una lista dei prodotti di cui non puoi fare a meno ed una di quelli che vorresti portare in aggiunta

Fare le liste è noioso, ma sicuramente utile per non lasciare niente a casa. Parti dalle cose essenziali, quelle che proprio non puoi scordarti, quelle basiche come lo spazzolino da denti, gli occhiali, le lenti a contatto, il deodorante, fino ad arrivare ad accessori più personali di cui però non vuoi separarti, come ad esempio una crema specifica, alcuni medicinali o il tuo prodotto salvavita.

Parallelamente, crea una lista di prodotti secondari che vorresti portare; in questo modo avrai la sicurezza di dare priorità ad alcuni elementi fondamentali e potrai riempire gli spazi vuoti con ciò che resta, lasciando per ultimi quei prodotti meno importanti o che pensi, nel caso non riuscissero ad entrare nel beauty, di poter comprare.

3. Conserva i campioncini dei prodotti per utilizzarli in viaggio o sceglie le mini-taglie

Quante volte in profumeria ci vengono regalati campioncini di prodotti in prova? La tentazione di aprirli e testarli è tanta, ma cerca di trattenerti: infatti, i sample sono perfetti da portare in viaggio, perché sono monodose ed occupano pochissimo spazio essendo privi di packaging. Anche perché spesso i prodotti che portiamo con noi hanno una confezione voluminosa ma non sono pieni di prodotto, dato che già li abbiamo utilizzati. Ecco quindi che per salvare spazio ed evitare anche di eccedere con i liquidi, campioncini e mini-size dei prodotti sono l’ideale. Ormai è facilissimo in quasi tutti i beauty store trovare taglie piccole di prodotti best seller di ogni brand!

4. I prodotti 2-in-1 sono dei salvavita: ecco quali puoi utilizzare per più scopi

Un altro consiglio davvero utile è quello di scegliere prodotti multi funzione. Se prima esistevano solo bagno doccia di scarsa qualità con cui era possibile lavarsi qualsiasi parte del corpo, adesso esistono detergenti delicati che davvero si adattano ad un utilizzo multi uso. Ad esempio, alcuni oli, come quello di cocco o altri prodotti specifici, possono essere utilizzati come struccanti, ma anche come impacco peri capelli, oppure un detergete delicato per il viso è adatto anche sui capelli. Tanti balsami, invece, possono essere utilizzati sia dopo lo shampoo sia come balsamo leave-in da applicare sulle punte prima di acconciarli o ancora, scegli creme-siero, in modo da portare un solo prodotto viso, che vale come due! Scegliendo questi prodotti eviterai di riempire il beauty di troppi prodotti, senza rinunciare alle tue abitudini.

5. Attenzione ai liquidi! Ecco le regole per il bagaglio a mano e come metterli al sicuro nel bagaglio in stiva

Le regole per portare i liquidi nel bagaglio a mano sono molto ferree e se vuoi evitare di dover buttare via i tuoi prodotti, segui questi semplici consigli. Innanzitutto, sarebbe meglio riporre i prodotti in contenitori trasparenti, in modo che la security possa facilmente vedere cosa contengono. Il limite è di 100ml per ogni prodotto, ma non il limite totale, come pensano molti! Infatti, puoi portare un massimo di 1L di prodotti, basta che il singolo non superi i 100ml. In molti aeroporti non sono così fiscali, ma in tanti devono essere divisi in singole bustine e ogni bustina non deve contenere più di 100ml totali. Dividendo così i prodotti in bustine trasparenti potrai riporle all’interno del tuo beauty così in caso di controllo sarà più facile esibirli. In stiva, invece, non ci sono grossi limiti, ma ricordati di chiudere bene ogni confezione, possibilmente con dello scotch, perché con l’aria pressurizzata e con gli sbalzi che subisce il bagalio, potrebbe capitare che fuoriesca del prodotto e rischieresti di macchiare tutto il contenuto della valigia. Se riesci, poi, cerca di riporre il beauty trai vestiti, in modo che i prodotti fragili siano protetti da uno strato morbido.