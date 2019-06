editato in: da

Le smagliature bianche sono la forma più avanzata di lesioni cutanee, e si creano dalla rottura del legame tra collagene ed elastina. Mentre nella fase iniziale le smagliature si presentano di colore rosato, con il tempo assumono un colore perlaceo.

Per curarle non devi però attendere l’arrivo della temuta prova costume, ma trattarle tutto l’anno e soprattutto fin dalla loro comparsa. I rimedi per eliminare le smagliature ci sono, ma tieni sempre presente che le cicatrici bianche sono difficilissime da eliminare completamente.

Come si formano le smagliature bianche

Dopo aver analizzato cosa sono le smagliature bianche vediamo come si formano le smagliature. Una volta comparsa sulla pelle, una smagliatura, se non trattata, farà si che il derma di quella zona del corpo si atrofizzi e divenga fibroso, assottigliandosi fino a formare un solco ben visibile. Questo inestetismo non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini, specialmente in età prepuberale. Differenti sono le aree colpite: braccia, cosce, fianchi e schiena per gli uomini, glutei, fianchi e seno per le donne.

Come eliminare le smagliature bianche

Anche se le vip non si vergognano più di mostrare le loro smagliature, non per questo tu non devi cercare di eliminarle. Trovare una soluzione su come eliminare le smagliature bianche in modo efficace è un percorso a ostacoli, come accade con tutte le cicatrici. Efficaci cure per le smagliature sono:

i filler;

la stimolazione della circolazione;

i trattamenti laser;

le creme.

Il filler e i trattamenti laser

Come capirai già dalla parola, i filler per riparare i danni prodotti dalle smagliature bianche consistono nel riempire con collagene i solchi che queste hanno scavato nella pelle. Il laser frazionato è invece uno strumento che si usa nel campo della medicina estetica che brucia le cicatrici per mezzo di luce pulsata. Questo trattamento è capace di rigenerare la pelle in modo naturale.

Stimolazione della circolazione e creme

Tra i rimedi per le smagliature bianche ci sono i trattamenti che puntano a stimolare la circolazione. Questi agiscono sulla riattivazione della microcircolazione sanguigna che permette di rendere la pelle più compatta. Pensa che questi trattamenti fanno bene anche a combattere la cellulite, otterrai due risultati al prezzo di uno! Più semplici sono invece i trattamenti con creme cosmetiche, che permettono di rigenerare la pelle, ma richiedono però costanza e applicazioni frequenti.

Come prevenire la formazione delle smagliature

Il modo migliore per combattere le smagliature bianche è però evitare che si formino, prevenendole. Ci sono delle regole da seguire per prevenire che si formino le smagliature. La principale causa che porta al presentarsi di questi inestetismi e la poca elasticità della pelle. Per aiutarla a mantenersi forte e sana bevi quindi molta acqua e idratala con creme specifiche. Fai dello sport e segui una dieta sana, insomma coccolati un po’ di più e alla fine tu e la tua pelle sarete felici e le smagliature staranno alla larga.