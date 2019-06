Come avere denti bianchi. Per un sorriso top

editato in: da

I denti delle star: prima e dopo la cura

Un sorriso smagliante è il sogno di tutte noi: è un’arma di seduzione e un ottimo biglietto da visita. Un sorriso bello e splendente è sinonimo di bellezza e salute. Ecco come averlo.

Come avere denti bianchi, l’igiene orale

Imparare a lavarsi bene i denti è importante per mantenerli sani ed evitare che si anneriscano: lavate i denti a lungo usando un dentifricio sbiancante, poi usate il filo interdentale per rimuovere residui di cibo, infine sciacquatevi con il colluttorio. Occhio però alla clorexidina, contenuta in molti collutori disinfettanti, che può colorare la placca batterica se se ne fa uso per più di 10 giorni

Come avere denti bianchi, il dentista

Sottoponetevi regolarmente alle sedute di pulizia dei denti: ogni anno oppure una volta ogni sei mesi, se siete fumatori.

Esistono anche trattamenti sbiancanti ad hoc effettuati dai dentisti: informatevi bene sulla tecnica usata e sugli effetti collaterali. Alcuni prodotti fai da te vengono venduti anche in farmacia.



Come avere denti bianchi, l’alimentazione

Se avete problemi di annerimento dei denti, considerate la possibilità di rinunciare al caffè. Lo stesso vale per chi fuma: il fumo rovina i denti e li annerisce, favorendo la formazione di tartaro.