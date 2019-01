Collistar, il make up Made in Italy

editato in: da

Milano, Firenze, Roma, Napoli: quattro città d’arte diventano ispirazione per la nuova collezione make up Autunno-Inverno 2018-2019 di Collistar. Si chiama Made in Italy proprio per rendere omaggio a questi luoghi eccezionali ed è una collezione che parla di gusto, raffinatezza ed eleganza.

A caratterizzare le proposte Collistar sono finish luminosi e texture vellutate, nel solco del trend che vede vincente una naturalezza sofisticata e punta sulla scelta tra nude look, metalli e glitter. Il prodotto must have della collezione Made in Italy è senza dubbio l’illuminante Perla Pura, un unico prodotto per mille effetti diversi. Con la sua consistenza morbida è pensato come un all-over per viso e corpo ed è una vera infusione di luce. Si può usare su viso, corpo e décolleté, ma anche per realizzare punti luce come sull’arcata sopraccigliare, sugli zigomi o sulle labbra.

Imperdibile anche il Correttore + Primer 3in1: un solo prodotto corregge, fissa e illumina, per uno sguardo fresco e incantevole. Le 3 tonalità sono ispirate a Firenze: chiaro (Palazzo Pitti), medio (Lungarno), scuro (Santa Maria Novella). E parlando di ombretti, il nuovissimo Effetto Seta è disponibile Mat (in 3 tonalità calde ispirate alle vie di Milano: San Babila, Via Manzoni e Piazza Duomo) oppure Perla Pura (tonalità Via Montenapoleone), un concentrato di microperle illuminanti che sublima lo sguardo senza lasciare traccia.

Effetto professionale anche per le matite occhi Glitter – una matita multifunzione che delinea il contorno occhi con un tratto di colore intenso, pieno e durevole, ma che può anche essere usata come ombretto ed è arricchita da glitter assolutamente trendy – ed Effetto Metallico, nell’unica tonalità passepartout marrone metallico (Isola).

Art Design è il rossetto mat sensuale di Made in Italy. Riconoscibile per il particolare packaging di design, moderno totem in metallo, propone tre inedite nuance ispirate alla capitale, rigorosamente mat, così come imposto dalla moda del momento: rosa antico mat (Piazza di Spagna), nudo mat (Via Veneto) e rosso nero mat (Trinità dei Monti). Un prodotto unico nel design, nella texture ricca, vellutata, ultra-confortevole, nel colore intenso e vibrante a tenuta record, nella formula idratante e rigenerante, per labbra sempre giovani e levigate.

Conclude la collezione lo Smalto-liner 2 in 1 Glitter Mania. L’applicatore sottilissimo ricorda quello di un eye liner ed è studiato proprio per rifinire l’unghia e impreziosirla con tocchi ad effetto. Con questo smalto è possibile decorare l’unghia, nuda o colorata, o rivestirla interamente. Ispirato a Napoli, è disponibile nelle nuance argento (Via Chiaia) e nero (Vomero).