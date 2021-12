I migliori cofanetti per la skincare da regalare questo Natale

Tra i regali di Natale per il 2021 i cofanetti skincare sono un’idea da prendere assolutamente in considerazione. Perfetti per tantissime donne, mamme, sorelle, amiche, cugine e non solo, permettono di donare un kit completo rispondendo a esigenze e budget diversi.

Le proposte anche per quest’anno sono davvero tantissime e, per questo motivo, abbiamo deciso di selezione i best of che proprio non possono mancare sotto l’albero. Li vuoi scoprire con noi?

Joawae



Acquista online il cofanetto skincare Jowae – 12,98 euro

Un mini kit perfetto per scoprire un nuovo brand o per un piccolo regalo dell’ultimo minuto che può sempre servire. Al suo interno 3 formati travel per affrontare le fasi fondamentali del rituale coreano di bellezza.

Dr Jart+

Dr.Jart+ Cicapair™ Soothing Regimen kit – 20 euro

Per quest’anno metti da parte i soliti addobbi natalizi e datti a quelli a tema skincare. Le proposte di Dr.Jart+ per il 25 dicembre sono più di semplici cofanetti per la skincare, ma veri e propri scrigni da appendere all’albero. Tra questi il Cicapair™ Soothing Regimen kit che contiene diversi prodotti della linea a base di Cenetella Asiatica: il Color Correcting Treatment, la Tiger Grass Calming Mask, il Re.pair Serum e la Re.pair Cream.

Avène

Cofanetto A-Oxitive – 36 euro

Per l’amica con la pelle sensibile e che soffre molto le temperature più rigide, un cofanetto a base di acqua termale è il regalo perfetto. Il cofanetto A-Oxtive al suo interno contiene l’Aqua-crema giorno levigante, la maschera in tessuto S.O.S e l’Acqua termale Avène spray.

Diego dalla palma

Vitamina C kit – 39,90 euro

La vitamina C è ormai un elemento immancabile all’interno della skincare di tantissime. Merito delle sue proprietà anti-aging e di protezione per la pelle dal foto-invecchiamento. Ecco perché il Vitamina C kit firmato Diego Dalla Palma farà felice qualsiasi skincare lover: siero, crema e lozione illuminante si completano grazie a un beauty case tono su tono.

Miamo

Cofanetto Timeless – 39 euro

La skincare routine anti-aging è l’unico modo per combattere gli inestetismi e i segni del passare de tempo. La soluzione da donare a Natale è il Cofanetto Timeless, studiato ad hoc per rallentare le lancette e donare luminosità alla pelle. Al suo interno tre step fondamentali siero, crema e maschera. Il plus è la candela profumata che accompagna tutti i cofanetti del brand.

Collistar

Kit Magnifica – 60 euro

Se solo un kit dedicato alle creme non ti sembra abbastanza come dono, il cofanetto Magnifica di Collistar è la scelta perfetta. Al suo interno due referenze antirughe per il viso, collo e décolleté e, in più un bellissimo beauty case da viaggio firmato Piquadro.

Lierac

Una beauty routine rassodante e illuminante perfetto anche per chi non è avvezzo al mondo della bellezza. Il cofanetto Supra Radiance donerà un viso liftato e uno sguardo levigato e più sveglio.

Ren

All is Bright – 68 euro

Luminosità e glow sono l’obiettivo di questo cofanetto All is bright che contiene tonico e sleeping cream. Due bestseller che permettono di svelare la naturale radiosità del viso, grazie alla loro efficace azione levigante e uniformante. Anche in questo caso la missione Zero Waste del brand è presente, grazie ai flaconi e ai pack riciclabili e riutilizzabili.

Eisenberg

Senza idratazione non può esserci la giusta skincare. Anche la pelle più grassa e impura, infatti, necessita del giusto apporto di acqua e idratazione. Il coffret Perfect Hydratation Ritual set è pensato proprio per quello: una beauty routine rinfrescante e rivitalizzante per una pelle elastica, levigata e sana.

Korff

Protocollo 3D Sculpt – 70 euro

Liftare, rassodare e modellare: tre parole magiche che fanno gola a tantissimi. E per questo che il cofanetto Protocollo 3D Sculpt è il dono perfetto per ogni donna. Qui non solo una crema viso, ma anche un trattamento ad hoc per le labbra. Un set utile per compattare i tessuti mentre modella e solleva i contorni del viso.

Comfort Zone

La detersione è forse lo step più importante di tutto il rituale dedicato alla skincare e, scegliere i giusti prodotti è importantissimo. Il regalo ideale per chi si strucca ogni sera e con attenzione elimina qualsiasi traccia di sporco e con un’attenta detenzione. Il coffret Remedy Kit offre i prodotti perfetti: il Remedy Cream to Oil, un detergente viso in crema che si trasforma in olio, e la Remedy Defense Cream, crema nutriente con olio di marula per un’azione protettiva della cute.

Drunk Elephant

Face Value Skin Kit – 84 euro

Una routine illuminante contenuta in un cofanetto da collezione in latta. Il Face Value Skin Kit è un vero must have specialmente per il C-Firma™ Fresh Day Serum, il nuovo siero alla vitamina C del brand in un formato rivoluzionario che va miscelato prima dell’uso in modo da massimizzare al meglio gli effetti del prodotto stesso.