Ciglia colorate: il nuovo trend makeup che spopola sui social

Si fanno strada piano piano sui profili social: sono makeup molto semplici, ma con un dettaglio in comune, le ciglia colorate. Che sia un colore unico, che siano i colori dell’arcobaleno, saltano all’occhio perché particolari, diversi rispetto ai soliti trucchi che siamo abituati a vedere e ad indossare. Perché nella maggior parte dei casi, per seguire questo trend, le ciglia sono le vere protagoniste, senza ombretti e sfumature particolari.

Sono tanti i metodi per realizzarle, il più semplice dei quali è armarsi di mascara colorati. Andavano di moda negli anni ’90, principalmente viola, blu e marrone, ma adesso la scelta è molto più ampia: viola melanzana, blu elettrico, verde acceso, arancione, rosa, verde acqua, giallo, arancione, rosso. Sono tanti i brand che li propongono in varie sfumature di colore, da applicare semplicemente come si applica un classico mascara nero. Si può però sperimentare e diventare creativi anche utilizzando più colori, ad esempio diversificando le ciglia superiori da quelle inferiori o la parte esterna da quella più interna, scegliendo colori a contrasto o tono su tono.

Per chi non ha o non vuole acquistare mascara colorati, il fai da te viene in soccorso. Basterà un mascara bianco o trasparente e qualche ombretto colorato. Si gratta un po’ di polvere sul dorso della mano (adeguatamente pulita e detersa) o meglio ancora su un supporto di metallo precedentemente disinfettato. Poi si preleva il mascara con una spatolina e si mescola insieme alla polvere, in modo da scioglierla completamente. A questo punto con uno scovolino pulito del mascara si preleva il composto e si applica come un classico mascara. Divertitevi a creare il vostro colore personalizzato, più acceso e brillante, più pastello o più scuro e intenso, le combinazioni sono davvero tantissime, anche con i colori fluo e neon.

Se invece volete uno sguardo ancora più pieno e definito, ecco che potete giocare colorando le ciglia finte. Prendete delle ciglia finte a rima intera e, con un pennellino, divertitevi a colorarle come meglio preferite: tutte di una tonalità, con effetto sfumato da più chiaro a più scuro o con i colori dell’arcobaleno. Aspettate che si siano asciugate e poi applicatele sull’occhio con la colla apposita. Per un effetto ancora più particolare, invece, potete colorare solo dei ciuffetti, da applicare poi sull’occhio per creare degli accenti di colore o solo sulla parte finale, per uno sguardo più magnetico ed un effetto occhio più allungato. Altrimenti, in commercio esistono anche le ciglia finte già colorate, ma sicuramente è più divertente sperimentare da soli. E se non riuscite a rinunciare alla extensions ciglia, niente paura, chiedete alla vostra operatrice perché c’è già chi se le fa applicare in versione “colorful”!

