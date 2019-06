Capelli, i tagli delle celeb che hanno fatto tendenza

editato in: da

Capelli, i tagli che hanno fatto la storia

Ci sono dei tagli di capelli che sono entrati nella storia. Volumi e colori che, dalle teste delle star sono passati a quelle di noi donne comuni, tanto sono stati amati e copiati. Dite la verità, quante volte anche voi siete andate dal vostro parrucchiere sventolando la foto della star del momento, dicendo: “Voglio un taglio come questo“?.

Nella carrellata delle chiome entrate nella storia non possiamo non parlare di Jennifer Aniston. Jennifer detestava il “taglio alla Rachel di Friends” che l’ha resa famosa, ma questo styling resta uno dei più copiati al mondo: tantissime donne, innamorate dello scalato castano che arriva sulle spalle, hanno chiesto al loro parrucchiere di replicarlo sulla propria chioma. Un taglio storico, detto shag, con sfilatura leggera e riga leggermente laterale, lanciato nel 1994 dall’hairstylist Chris McMillan. E nonostante Jen lo detestasse è dal 1994 che non l’ha più abbandonato, facendo solo delle variazioni sul tema. Lo ha “tradito” solo nel 2008 per esigenze di copione: sul set di Io & Marley si è tagliata i capelli, sfoggiando un caschetto castano che non ha riscosso molti consensi tra le fan dell’attrice.

Sono troppo crespi, problema tipico dei greci, che unito alle permanenti li hanno danneggiati molto (Jennifer Aniston si lamenta dei suoi capelli)

Jen (guarda chi sono stati i suoi amori) non è stata l’unica a fare tendenza: che dire del raccolto voluminoso di Brigitte Bardot, o della cofana di Amy Winehouse? Lunghi ma non solo. La cantante Sinéad O’Connor nel ’90 lanciò la moda dei capelli rasati anche per lei. Tendenza che sul finire dello stesso decennio rilanciò Demi Moore, che disse addio alla chioma per interpretare il soldato Jane. Sfoglia la gallery per vedere i tagli che hanno fatto storia.