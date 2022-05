Capelli, perché non dovreste mai asciugarli con la salvietta

Una chioma fluente, luminosa, sana. Tutti la vorremmo così: infatti dedichiamo alla cura dei capelli moltissimo tempo con prodotti, una dieta sana e magari qualche ottimo rimedio della nonna. Ma oltre alle buone abitudini, che aiutano a prendersi cura della propria testa, ci sono anche le cose che non vanno fatte. Una di queste è un’abitudine di molti, ma non fa bene ai capelli. Ecco perché non dovreste mai asciugarli con la salvietta.

Capelli sani, perché non si deve usare la salvietta

È un’abitudine consolidata e utilizzata da molte persone: quella di avvolgere i capelli nell’asciugamano creando un turbante dopo averli lavati. Ma la verità è che si tratta di una cattiva abitudine che andrebbe debellata. Infatti i capelli bagnati sono più fragili e il peso dell’asciugamano potrebbe facilmente spezzarli. Questo, nel lungo periodo, rischia di farci dire addio a una chioma lucente e folta.

Così come non fa bene ai capelli eliminare l’acqua in eccesso passando con vigore la salvietta, perché anche questo passaggio – che sembra essere di poco conto – può causare la rottura dei capelli, ma non solo: potrebbe anche rendere meno semplice acconciarli durante l’asciugatura. L’asciugamano infatti generalmente è ruvido e può causare quel fastidioso effetto crespo che si cerca sempre di evitare.

Quindi se diciamo addio alla salvietta, o all’elastico (altro metodo utilizzato per tenere raccolti i capelli bagnati), quali sono le buone abitudini per asciugare i capelli e al tempo stesso non creare problemi alla chioma?

Capelli, l’alternativa alla salvietta per una chioma sana e lucente

La buona notizia è che esiste un’alternativa alla classica salvietta di cotone che permette di mantenere la chioma sana e lucente. Tamponare i capelli dopo il lavaggio è necessario se si desiderano asciugare in meno tempo, infatti l’acqua in eccesso può essere eliminata solamente così.

In tal senso sono molto utili i panni di microfibra che hanno un’azione molto delicata e permettono di tamponare la chioma senza danneggiarla.

Si possono anche avvolgere sui capelli, ma a patto di non tenerli per più di una decina di minuti.

E se non si possiede un asciugamano in microfibra? L’alternativa è quella di utilizzare una semplice maglietta di cotone nella quale avvolgere i capelli, oppure tamponarli.

Oltre a questa regola, importantissima, ci sono altri suggerimenti per curare la chioma post lavaggio.

Uno di questi è asciugarli con un phon ma a bassa temperatura. L’ideale sarebbe anche non utilizzare subito la spazzola, ma farlo quando i capelli sono umidi. Anche la spazzola o il pettine hanno la loro importanza e non sono tutti uguali, quindi è sempre bene farsi consigliare dal parrucchiere qual è la più indicata al vostro tipo di capelli.

La cosa migliore per una chioma sana e lucente? Lasciare che si asciughi naturalmente senza utilizzare nulla. Certamente questa opzione non può essere praticata in inverno, quando il clima rigido non consente di tenere i capelli bagnati troppo a lungo. Ma perché non provare a farlo in estate quando le temperature miti e le vacanze aiutano? Si potrebbero ottenere delle fantastiche beach waves naturali.