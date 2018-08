Capelli: il trend dell’autunno è il ritorno ai colori naturali?

editato in: da

Il ritorno dalle vacanze è sempre foriero di cambiamenti e grandi progetti. C’è chi cambia lavoro, chi ritorna a studiare, e chi, per darsi a nuovi progetti, pensa a cambiare colore di capelli. Se fai parte di questa “affollata” categoria, stai aspettando di lasciarti ispirare dai trend dell’autunno. Finora, nell’attesa che Kim Kardashian lanci un nuovo imitatissimo look, i colori che rivedremo sulle chiome dei vip da qui ai prossimi mesi saranno solo naturali. Abbandonati gli eccessi dei Rainbow Hair e delle tinte ispirate alla frutta o l’effetto delicato degli algidi Opal Hair e del Buttered Rose Gold, si ritorna a uno stile sobrio ma mai scontato. Vuoi trovare qualche spunto?

Trend capelli: colore naturale, total black freddo

Torna il total black, ideale per chi ha gli occhi di ghiaccio e la pelle di porcellana. Questa volta però i riflessi si fanno antracite (perfetto per chi deve ritornare dietro a una cattedra e vuole mimetizzarsi con una lavagna) per smorzare con una tonalità grigia il nero integrale. Se vuoi una testa scura ma senza cedere al nero, puoi scegliere il castano moka, un castano con una base molto scura e dei riflessi freddi che esaltano la pelle bianca. Se hai la pelle scura o ancora abbronzata, però, meglio scegliere un’altra nuance.

Trend capelli: colore naturale, castano nocciola e cioccolato

Ecco il colore che dona alle donne mediterranee, dalla carnagione scura e olivastra. I toni sono caldi e non freddi, quindi non creano un contrasto con la pelle. Il sottotono nocciola è più chiaro, quello cioccolato è più scuro, ma entrambi donano movimento alle chiome e profondità soprattutto quando i capelli sono lunghi.

Trend capelli: colore naturale, biondo “nude”

Era il colore in voga l’anno scorso, ma non perde terreno. Dolce e portabile anche da chi ha l’incarnato più difficile da abbinare, il biondo beige o “nude” è un biondo caldo e avvolgente che “non stacca”, ma armonizza i lineamenti del volto. Adorato da Jennifer Lopez (in foto) e da Amanda Seyfried, è il biondo che anche le castane affrontano con leggerezza.

Trend capelli: colore naturale, biondo vaniglia

Perfetto per chi è già bionda e vuole cambiare, ma senza eccessi. Un colore magnifico che dona a tutte, soprattutto se si ha la pelle chiara e un pixie cute invidiabile. Il classico esempio è quello di Michelle Williams, ma lo puoi aver ammirato sulla testa di Charilze Theron e della camaleontica Carey Mulligan.

Trend capelli: colore naturale, castano dorato

Per le castane che adorano il biondo, ma non voglio perdere le sfumature naturali del castano, ecco il colore dell’autunno: il castano dorato, un castano che si accende di riflessi caldi e dorati che donano profondità e luce alle ciocche.

Trend capelli: colore naturale, rosso ginger

Se sei nata con le efelidi e i capelli rossi, preparati a far pace con il tuo colore naturale. Le efelidi sono un grande trend dell’estate e tu hai la fortuna di possedere uno dei colori più rari di tutto il mondo: Il tuo rosso naturale è il colore che più di altri si abbina all’autunno. Per ravvivarlo puoi optare per un rosso aranciato, meno intenso del Pumpikn Spice e più tendente al biondo, ma sempre inconfondibile.