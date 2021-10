Calendari dell’Avvento Beauty 2021: i più belli per skincare e makeup

Sì, la corsa ai Calendari dell’Avvento Beauty per il 2021 è già iniziata. Questo è il momento di fare il punto sulla situazione e vedere quali saranno i must have che ci accompagneranno al Natale, durante tutto il mese di dicembre per un countdown fino al 25 all’insegna della skincare, del make-up e dei profumi.

Da Sephora a Charlotte Tilbury passando per le proposte di Lookfantastic e MAC fino a quelle di Essence e Douglas (senza dimenticare Amazon) e non solo: i calendari dell’avvento 2021 sono davvero tantissimi. Non ti resta che scegliere il tuo preferito e acquistarlo (proprio qui) prima che sia sold out (e fidati non ci vorrà molto).

Sephora

Sephora Favorites – Advent Calendar

Quello di Sephora Favorites è probabilmente il calendario dell’avvento beauty più atteso dell’anno. Qui troverai 12 nuovi brand, 7 prodotti con formato full size e 2 nuove sorprese tra i best seller di Sephora. Qualche esempio? Olaplex e Moroccanoil per i capelli, Erborian e Fresh per la pelle e Charlotte Tilbury e Rare beauty per il make-up. Un vero affare a € 129,90 per un valore reale di € 377 che puoi comprare qui su Sephora.it.

Sephora Collection – Advent Calendar

Questo calendario contiene ben 24 prodotti per il make up, la cura della pelle, il corpo e accessori selezionati tra i must have della linea Sephora Collection: maschere, blush, tinte labbra e tanto altro.



Acquistalo su Sephora.it per 39,99€.

Sephora Collection – Calendario After Xmas Beauty

Perché finire le sorprese il 25 dicembre? Meglio continuare, almeno fino a Capodanno, con il calendario After Xmas Beauty. In ogni scatola potrai trovare ben due sorprese makeup o skincare firmate Sephora Collection.

Acquistalo su Sephora.it.

Invisibobble

Gli invisibobble sono una vera e propria rivoluzione nel campo degli elastici per capelli: mantengono code e acconciature tutto il giorno senza tirare e lasciando i capelli in ordine e senza spezzarli. Per il Natale 2021 il calendario dell’avvento ti donerà elastici, scrunchies e non solo.

Puoi acquistarlo su LookFantastic.



Origins, 12 day advent calendar

Un calendario pensato per chi ama gli ingredienti naturali e ha a cuore la cura della pelle attraverso l’uso di piante, ingredienti biologici e olii naturali al 100%. Maybelline New York, Advent Calendar 24 beauty days

Se per te il make-up è un solo e unico credo non puoi farti lasciar sfuggire il calendario dell’avvento di Maybelline che ti permetterà di realizzare un trucco viso dalla A alla Z.

Lumene, calendario dell’avvento

Un calendario dell’avvento che ti porterà alla scoperta della bellezza nordica grazie alle 24 finestre per una coccola per pelle e make-up.

Puoi comprarlo cliccando qui.

Revolution, You Are the revolution

Un calendario dell’avvento imperdibile per le makeu-up lover. Dalle sopracciglia alle labbra passando per le guance: qui troverai 24 prodotti per essere perfetta il giorno di Natale e non solo.

Lo puoi acquistare cliccando qui.

Ciaté London, Mini Mani Month Set

Manicure lovers è il vostro momento: questo calendario dell’avvento è pieno di 24 delizie di bellezza declinati in colori e finish diversi. Il plus? Un packaging ecologico e formulato con l’80% di ingredienti di origine naturale e glitters biodegradabili.

Puoi acquistarlo qui.

Rituals

The Rituals of Advent – Exclusive

Un calendario che lascerà a bocca aperta chiunque lo riceverà in regalo. Una Amsterdam Canal House natalizia color oro che include una selezione unica di piccoli articoli esclusivi, tra cui quattro speciali candele, must have del brand, create ad hoc per l’Avvento.

Acquistalo sul sito di Sephora.

The Rituals of Advent – Deluxe

La seconda proposta di Rituals è una versione ancora più originale. Un piccolo villaggio di Natale in 3D dove scoprire 24 sorprese beauty aggiungendo ancora più atmosfera natalizia in casa.

MAC, Advent Calendar

Dalla skincare al make-up: il mondo di MAC Cosmetics è un vero viaggio all’insegna del beauty. Questo calendario dell’avvento ti permetterà di creare un completo face look partendo dalla base fino all’uso di glitter e finish davvero particolari. Imperdibile.

Acquistalo qui (disponibile dal 31 ottobre).

Benefit

I colori e i prodotti imperdibili di Benefit sono racchiusi in una mini box con 12 caselle: un piccolo gioiello colorato che arricchirà la tua collezione durante l’Avvento.

Acquistalo sul sito di Sephora.

Zalando Beauty, Zalando Advent Calendar

Anche per il 2021 Zalando propone il suo calendario dell’avvento con i must have in vendita sull’ecommerce. Foreo, Aveda, Pai, MAC e non solo: impossibile non amarlo fin dalla prima casella.

By Terry Jewel Exclusive Fantasy Advent Calendar

Skincare, make-up e tantissimi accessori: questi calendario dell’avvento è un vero luxury pleasure da regalarsi per un conto alla rovescia speciale e unico.

Acquistalo qui su LookFantastic.

NYX Professional Makeup, Gimme Super Stars!

Labbra e occhi sono i principali protagonisti di questo calendario dove i colori la fanno da padrone e, immancabili, anche i finish glitterati ad hoc per le feste.

Acquista qui il calendario di NYX.

Pupa

Non solo trousse e palette: PUPA invita a festeggiare il Natale con 24 imperdibili sorprese racchiuse in un’elegante box rossa e oro. Cosa non può mancare: l’iconico mascara Vamp! Per ciglia da urlo.

Acquistalo sul sito di Pupa.

Huda Beauty, 12 Door Advent Calendar

Huda Kattan ha ormai conquistato il cuore, e il beauty, di tutti e non poteva mancare un calendario dell’avvento con 12 key pieces della sua collezione. Ovviamente sia in mini size e full size.

Compralo su Sephora.it.

Douglas Collection, Advent Calendar 2021

Dai patch occhi passando per le maschere viso e non solo: i best seller di Douglas sono raccolti tutti in questo calendario dell’Avvento che devi assolutamente avere.

LookFantastic

Nars, Shiseido, Goat Milk: questi sono solo tre dei super prodotti che troverai in questo spettacolare Calendario dell’Avvento di Lookfantastic.

Puoi acquistarlo comodamente qui.

Cult Beauty Advent Calendar 2021

It’s the most wonderful life of the year… e con il calendario dell’Avvento di Cult Beauty lo sarà ancora di più. Fidati di noi, devi averlo.

Armani Beauty

Elegante, chic, pieno di allure e in mood perfettamente natalizio: questo calendario unisce le proposte beauty e gli iconici profumi di Maestro Giorgio.

Acquistalo qui.

AHAVA, 24 beauty surprises advent calendar

Ventiquattro sorprese di bellezza e benessere per la pelle racchiuse in un magico scrigno dedicati sia al viso che al corpo. Un vero regalo per ritagliarsi un piccolo spazio di bellezza ogni giorno.

Charlotte Tilbury, Charlotte’s Beauty Secrets & Dreams

Dall’iconico rossetto Pillow Talk alla crema viso Magic Cream: questo calendario dell’avvento è davvero magico e che racchiude i sogni di bellezza di ognuna. Il tutto racchiuso in un cofanetto luxury da tenere esposto tutto l’anno.

MiiN Cosmetics, Calendario Dell’Avvento 2021

Sì, anche la skincare coreana merita il suo calendario dell’avvento e, in questo caso, ci pensa Miin Cosmetics. Non mancheranno le sheet mask e le creme viso per una belle levigata e bellissima.

Lush, Advent Calendar

Questo non è solo un calendario dell’avvento da scartare dal primo giorno di dicembre fino a Natale, ma contiene una selezione di prodotti retrò ormai introvabili.