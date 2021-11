Black Friday 2021: le migliori offerte beauty e promozioni selezionate per te

Il Black Friday 2021 è il momento perfetto per approfittare delle offerte beauty. Profumi, skincare, make-up, capelli e cura del corpo: gli sconti dedicati alla bellezza trovano spazio online dove le possibilità di acquisto sono davvero infinite.

Il momento perfetto non solo per approfittare delle migliore offerte e deal degli shop online, ma anche per iniziare a pensare ai regali di Natale da fare ad amiche, amici e non solo.

Lookfantastic.it

Lookfantastic è uno dei più grandi ecommerce dedicati alla bellezza, qui è possibile trovare numerosi brand, più o meno diffusi, approfittando di diversi sconti e offerte. In occasione del Black Friday 2021, l’ecommerce, ha messo a disposizione diversi sconti per gli utenti sia a tema make-up che capelli e skincare. Sconti e offerte che non si concluderanno in occasione di venerdì 26 novembre, ma che si protraggono per diversi giorni.

Bare Minerals

Dal 22 novembre al 1° dicembre, su Lookfantastic, è possibile approfittare dello sconto del 25% su Bare Minerals, brand storico di make-up e skincare minerale. Un brand clean senza sostanze chimiche dannose, ingredienti esclusivamente vegani e cruelty free.

Bobbie Brown Makeup

Bobbi Brown, brand statunitense fondato dall’omonima truccatrice, è promotore di una bellezza naturale da valorizzare con un trucco leggero e raffinato. Su Lookfantastic, dal 24 novembre al primo dicembre, sui prodotti del brand sarà applicato il 20% di sconto oltre a un gift del brand.

Clinique

Se si parla di skincare impossibile non menzionare Clinique, brand francese che da anni occupa il posto di migliaia di donne e dei loro beauty case. Anche qui dal 24 novembre al primo dicembre sarà possibile approfittare de 20% di sconto.

Estée Lauder

In occasione del Black Friday 2021 Estee lauder sarà in sconto su look fantastic al 20% in meno. Inoltre, per ogni acquisto, sarà incluso un piccolo gift del brand. Da provare il nuovo contorno occhi con applicatore in acciaio criogenico.

MAC

Se si parla di make-up non si può non parlare di MAC e dei suoi IT products. Il brand, una volta dedicato solo ai MUA, è oggi un must have per tutti gli appassionati e i beauty lover. Su look fantastic sarà in sconto del -20% e verrà aggiunto un gift per ogni ordine dal 2 novembre al 2 dicembre.

NARS

Impossibile non conoscere il blush Orgasm e il suo brand: Nars. Fondato dall’anonimo MUA, questo brand è un capo saldo per i beauty lover. Da non perdere lo sconto del 20% dal 24 novembre al primo dicembre su lookfantastic.

REN

Dal 26 novembre al 29 gennaio, REN il brand di clean skincare apre le porte al Black Friday su lookfantastic. Qui potrai approfittare del 25% su diversi prodotti per la cura della tua pelle. Un’occasione da cogliere al volo per testare le formulazioni tecnologicamente avanzate e ai principi bioattivi che stimolano le capacità naturali della pelle a proteggersi, rivitalizzarsi e rinnovarsi.

Cetaphil

Come dire di no al 30% di sconto? Questa volta è il turno di Cetaphil, brand super in voga di tendenza pensato e formulato anche per le pelli più delicate e problematiche. Dal 26.11 al 02.12 non perdere di vista l’offerta del marchio sul sito.

Grow Gorgeous

La cura dei capelli e una buona haircare routine necessitano di prodotti pensati con cura e dove gli ingredienti sono studiati ed equilibrati. Proprio come Grow Gorgeous, che cura i capelli dentro e fuori donando lucentezza e consistenza dalla radice alle lunghezze. Su Lookfantastic, dal 23.11 al 02.12 sarà presente ben il 30% di sconto sui prodotti dedicati ai capelli.

NuFace

Se hai sempre sognato un device tecnologico per la tua bellezza devi sapere che quelli firmati NuFace sono un vero must have. Leader del mercato US, questi strumenti di bellezza saranno scontati del 30% dal 22 novembre al primo dicembre.

YSL

Se non puoi fare a meno del Touche Eclat devi assolutamente approfittare degli sconti di Lookfantastic dedicati a uno dei brand più chic di make-up, skincare e parfum. Anche in questo caso potrai approfittare del 30% di sconto sul brand dal 22 novembre al primo dicembre.

Sephora

Sephora è una certezza quando si parla di bellezza e, oltre agli sconti che riserva durante l’anno ai clienti più affezionati, per il Black Friday ha organizzato più giorni di offerte sia per quanto riguarda il mondo delle fragranze sia per il make-up che la skincare.

Dal 24 novembre fino al 28 novembre, infatti, verrà applicato lo sconto del 25% sui profumi e del 20% sul mondo make-up e della skincare aggiungendo, al momento del checkout, il codice BLACK2021.

Per accedere basterà cliccare qui, se invece vuoi sapere quali sono i pezzi must have li trovi qui:

Glam Face Palette di Natasha Denona : una palette multifunzionale con elementi essenziali per occhi e guance, in toni neutri universali.

: una palette multifunzionale con elementi essenziali per occhi e guance, in toni neutri universali. Acquistala cliccando qui. Kush Fiber Brow Gel di Milk Makeup : un gel colorato per sopracciglia con fibre che aderiscono alla pelle e alle sopracciglia per dare densità, forma e definizione.

: un gel colorato per sopracciglia con fibre che aderiscono alla pelle e alle sopracciglia per dare densità, forma e definizione. Acquistalo qui. DO NOT DRINK Eau Épicée di Sephora Collection : un cofanetto perfetto da regalare che contiene un profumo dalle note floreali, una crema mani profumata e un mascara. Il kit perfetto per un’amica o una sorella. Acquistalo qui.

: un cofanetto perfetto da regalare che contiene un profumo dalle note floreali, una crema mani profumata e un mascara. Il kit perfetto per un’amica o una sorella. Acquistalo qui. Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum di Gucci: il nuovo profumo del brand diretto da Alessandro Michele perfetto per le donne dallo spirito libero e piene di energia positiva. Nella scatola anche il Roller-Ball Eau de Parfum da tenere sempre in borsa.

Black Week

Ma Sephora non si ferma qui e in attesa della due date più attesa dell’anno, fino al 15 novembre offre a tutti gli utenti tantissimi prodotti, di diverso tipo, con uno sconto fino al 40%.

L’occasione perfetta per iniziare a pensare ai regali di Natale e acquistare i migliori cofanetti beauty da mettere sotto l’albero, qui alcuni esempi:

Douglas

Immancabile anche per il Black Friday 2021, gli sconti dell’ecommerce di Douglas. In questo caso gli sconti sono già iniziati e, per questo motivo, è arrivato il momento di agire e di sfruttare il -25% di sconto su tutti gli articoli (senza codice) e il -30% sopra i 99 euro con il codice BFWEEK.

Clarins

Clarins, in occasione del periodo pre natalizio dedicato agli sconti, ha deciso di applicare il -30% sui prodotti del brand fino al 28 novembre.

Clinique

Clinique, leader della skincare ma anche del make-up, ha scelto sconti davvero vertiginosi per il Black Friday 2021 dedicato alla bellezza. Quest’anno gli sconti partiranno dal -30% e, al raggiungimento dei 69 euro, verrà inviato in regalo un set di skincare per ogni ordine.

Non ti basta? Qui i prodotti firmati Clinique a metà prezzo.