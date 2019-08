FattiBella: la rubrica beauty settimanale per rispondere alle vostre domande!

editato in: da

Quante volte vi siete trovate un prodotto makeup in casa senza sapere bene come utilizzarlo? Quante volte avete scritto alla vostra amica chiedendole un consiglio? E quante volte avete cercato recensioni online, trovandone tante e non sapendo se fidarvi o meno?

E se vi dicessi che da oggi potrete fare a me tutte le domande sul mondo beauty che vi passano per la testa?

Da oggi diamo il via alla rubrica #FattiBella, le cui protagoniste siete voi, i vostri dubbi, le vostre richieste e curiosità, alle quali risponderò ogni settimana. Potrete farmi le vostre domande su Instagram oppure lasciando il vostro messaggio nel box sulla destra che trovate in ogni “puntata” di #FattiBella, cliccando su “Chiedi a Camilla” e completando il form. Ogni settimana ne sceglierò una (anonima, ovviamente!) e risponderò con un articolo dedicato, che sarà sicuramente utile alla persona che avrà chiesto il consiglio ma anche a tutta la community.

La prima domanda della settimana ce la fa Giulia P., ed è:

Perché quando lavo la pelle del viso con la maggior parte dei detergenti sento sempre la pelle tirare?

La pelle del viso è molto delicata ed ha un PH leggermente acido. Bisogna prestare molta attenzione al tipo di detergente scelto perché potrebbe alterare il PH: le saponette, ad esempio, specie se non formulate specificatamente, tendono ad avere un PH basico che, in piccola, parte sbilancia l’equilibrio della nostra pelle. Inoltre sono spesso prodotti un po’ più aggressivi, con un alto potere lavante e tendono a sgrassare troppo la cute.

Bisogna poi sempre considerare poi la tipologia di pelle per trovare il detergente più adatto a noi ed alle nostre esigenze: una pelle delicata, secca o che si arrossa facilmente, dovrà scegliere prodotti più corposi, con una formula in latte o crema mentre le pelli più grasse ed impure potranno prediligere le formule in gel, più leggere e meno pesanti delle precedenti.

È comunque importante scegliere sempre prodotti formulati appositamente per la pelle del viso e non usare un unico prodotto per tutto il corpo, tantomeno utilizzare un sapone per le mani. Infatti, nei prodotti viso sono presenti sostanze idratanti, emollienti, riequilibranti e purificanti a seconda delle esigenze della pelle. I detergenti sono parte integrante della nostra skincare routine ed anzi, sono loro che preparano la pelle a ricevere tutti i trattamenti successivi, come siero e crema.

Mi raccomando! I detergenti non sostituiscono lo struccante a meno che non siano, appunto, detergenti struccanti. La loro formulazione, infatti, non è pensata per rimuovere il makeup e, nonostante ci sembri di avere il viso pulito, rimangono sempre dei residui che occludono i pori, causando punti neri, imperfezioni o desquamazione. Provare per credere! Prendete un dischetto di cotone e, dopo esservi struccate, passateci del tonico ed osservate quanta sporcizia è ancora rimasta sulla pelle.

La corretta routine prevede di utilizzare uno struccante per rimuovere la maggior parte del trucco, un detergente per rimuovere i residui di struccante (il dischetto con cui lo si applica raccoglie lo sporco, ma una parte ovviamente rimane sul viso insieme allo struccante) ed un tonico, prima di procedere ai nostri trattamenti preferiti. Per le più pigre però esistono in commercio detergenti e struccanti due in uno, solitamente sotto forma di gel, che però tendono ad essere un po’ più aggressivi.

Product Tip: Se cercate un detergente (non struccante) low cost, in formula gel adatta a pelli miste e grasse ma delicatissimo perché a base d’acqua ed adatto quindi a tutti i tipi di pelle senza irritarla e che non la fa tirare, vi consiglio l’Acqua Rich di Cien, che trovate al supermercato Lidl!