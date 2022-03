I 7 beauty tips di TikTok che spopolano tra le ventenni

Le tecniche per un makeup perfetto sono in continuo cambiamento, seguono i trend delle star, i colori del momento, i brand preferiti dagli influencer e diventano sempre più accessibili. Così, anche se non sei un makeup artist, con pochi e semplici trucchi puoi rendere il tuo look perfetto e a prova di selfie!

Nel tempo si è passati da makeup più pesanti, con contour carichi che accompagnano le linee naturali del viso ad effetti sempre più strutturati e geometrici per un effetto lifting, filler, plumping, flawless. Ma cos’hanno in comune questi look?

E’ la ricerca di una simmetria perfetta, con lo scopo di correggere i naturali disequilibri del viso senza rendere il risultato troppo evidente. E’ il makeup no makeup infatti a fare da linea guida ai look più ricercati, l’abilità di truccarsi senza sembrare truccati.

Ma vediamone alcuni insieme.

L’eyeliner “scotchato”

Ti sarà capitato di vedere, scrollando la tua homepage di TikTok o Instagram, ragazze che prendono le sembianze di maialini usando il proprio naso come ancora per fare la traccia dell’eyeliner.

Si tratta di una tecnica per la quale un effetto migliore è ottenuto seguendo le geometrie del viso che, in questo caso, vengono tracciate con lo scotch che verrà successivamente sfruttato come uno stencil per creare la coda dell’eyeliner. Partendo proprio dal naso come “gancio” sarà sufficiente posizionare simmetricamente il nastro adesivo fino a raggiungere gli angoli esterni degli occhi. Assicurati di salire ancora di qualche centimetro, così da avere lo spazio per disegnare la coda della lunghezza che preferisci.

La mano tremolante, la punta perfetta o la coprenza del nero non saranno più problemi quotidiani, basterà riempire il vuoto con dell’ombretto nero o dell’eyeliner in gel aiutandosi con un pennello o con il dito. Una volta rimosso lo scotch ecco fatto! Due eyeliner wings perfettamente simmetriche che sollevano lo sguardo e allungano l’occhio.

Puoi scegliere se applicare lo scotch anche sulla palpebra superiore per delineare la coda o se perfezionarla a mano una volta limitata la base di partenza. Scegli anche in base alla tua abilità, fai delle prove finché non trovi il metodo che più si adatta alle tue esigenze. Ricorda che il look finale sarà un po’ più accentuato, prediligi un’altra tecnica se vuoi mantenere un effetto delicato.

Il mio consiglio: fai questo lavoro prima di truccare la base, altrimenti toglierai tutto una volta staccato lo scotch. Puoi passare un po’ di correttore prima, ma lascia fondotinta, terra o blush alla fine.

Filo interdentale per definire le labbra

Avrai capito che per ottenere la simmetria perfetta ci si può avvalere di qualsiasi strumento. Questo makeup hack sfrutta il filo interdentale per aiutarti ad ottenere labbra super definite e senza sbavature. Sicuramente da provare!

Magari non sul costosissimo rossetto della mamma, fai una prova con un prodotto a cui tieni poco perché probabilmente lo rovinerai un po’.

Quello che ti serve è del filo interdentale con supporto in plastica come quello che vedi nella foto, lo trovi facilmente in farmacia o nei supermercati più forniti.

Il filo ben teso ci servirà per delineare le nostre labbra con un tratto sottile, deciso e spigoloso lasciandoci anche la possibilità di un overline che aumenti un pochettino i volumi. L’arco di cupido è il punto focale di questa tecnica, è infatti molto importante squadrare e definire benissimo il labbro superiore per valorizzare una forma a cuore affilata. Una volta disegnato il contorno, puoi tranquillamente riempire l’interno con lo stesso colore o con una matita labbra più chiara.

Pulisci bene il filo interdentale con un batuffolo di cotone e un po’ di acqua micellare per poterlo riutilizzare con altri colori, non è necessario gettarlo via tutte le volte.

Il mio consiglio: applica del correttore su labbra e contorno labbra prima di iniziare, ti aiuterà a mascherare i tuoi naturali confini lasciandoti più libertà nel ridefinirli.

Contorno occhi da Instagram model

Un’area contorno occhi luminosa ci fa sembrare subito più svegli e levigati, evitando un risultato trasandato o male illuminato nelle foto. La base di questa tecnica è la color correction, ovvero l’utilizzo di colorazioni di contrasto per mascherare le naturali discromie del viso. Vanno utilizzati colori complementari: rosa e arancioni per coprire il blu, verde per i rossori, bianco/lilla per le macchioline.

In questo caso si tratta di utilizzare un correttore occhi molto chiaro, da settare poi con una cipria in polvere lievemente rosata. Il risultato sarà una zona undereye super illuminata e una maggiore coprenza di occhiaie e piccoli difetti. Non preoccuparti, il rosa della cipria sparirà lasciando il posto a una tonalità molto naturale.

Il mio consiglio: utilizza sempre una buona crema contorno occhi prima di questo makeup. Settare il correttore con abbondante polvere può asciugare molto la zona, evidenziando sottili linee e piccole rughe. Una buona skincare è alla base di una pelle a prova di trucco.

Il rossetto perfetto

Ti è mai capitato di sbagliare colore di rossetto rovinando completamente il tuo makeup? Un tono labbra che non ti si addice può risultare più impattante di quanto pensi. La scelta del rossetto è importante e bisogna tenere conto di fattori armocromatici mantenendo una coerenza con il resto del look. Questo hack riduce le probabilità di errore, armonizzando le labbra con i colori del tuo viso.

Definisci il tuo contorno labbra in modo armonioso con la matita che hai usato per le sopracciglia, dopodiché riempi l’interno con ciò che hai usato come blush.

Puoi riempire l’interno delle labbra in maniera grossolana semplicemente con le dita, una volta raggiunta la coprenza desiderata, applica un gloss per uniformare e donare volume. In questo modo i colori delle tue labbra riprenderanno perfettamente quelli del viso, garantendoti un look naturale e un effetto filler assicurato.

Il segreto è sfumare bene il contorno labbra con l’interno. Anche se utilizzi una matita sopracciglia molto scura, assicurati che si sia mescolata perfettamente al blush senza lasciare dei contorni netti. Questo è un look morbido e naturale, nessun effetto geometrico.

Il mio consiglio: Applicare un blush in crema o stick è più semplice, ma se non ne hai uno puoi semplicemente applicare il tuo blush in polvere con un pennellino a lingua di gatto dopo aver messo sulle labbra del burro cacao trasparente.

Nasino a bottoncino

Ho già detto che quest’anno per ottenere un makeup perfetto tutto è lecito? Benissimo. Perché ora useremo un pennello… al contrario.

Lo scopo di questo trucchetto è far apparire il proprio naso super sottile e affilato con una tecnica che consente di realizzare un contouring preciso e definito, lasciando pochissimo spazio chiaro sulla parte centrale e scurendo i lati.

Si tratta semplicemente di posizionare il proprio pennello da ombretto con la punta rivolta verso la fronte, facendo una leggera pressione sull’arco centrale del naso scendendo fino alla punta. Una volta stabilita la posizione corretta, con un altro pennello morbido basterà passare della terra sul naso, cercando di mantenere la posizione scelta. Una volta tolto il nostro strumento, voilà! Una sottilissima linea luminosa che potrai enfatizzare con un po’ di correttore o dell’illuminante farà sembrare il tuo nasino dritto e sottile.

Il mio consiglio: cerca un pennello molto sottile e più stretto verso la fine. Se la punta va a stringere, il risultato finale sarà più naturale e ancora più scolpito.

Cut crease senza sforzo

Stiamo ormai raggiungendo livelli di tecnica degni dei più famosi makeup artist. Per chi non sapesse cosa sia una cut crease, si tratta di un trucco occhi estremamente definito e “tagliente” che consiste nel delineare con il colore l’arcata palpebrale lasciando un lato molto sfumato e uno molto accentuato.

Il risultato sarà quello di un look particolare, un po’ più elaborato e per realizzarlo useremo un piegaciglia.

Posiziona il tuo strumento (che all’occorrenza può diventare un cucchiaio da minestra) in corrispondenza dell’ arcata sopraccigliare inferiore, più in basso del sopracciglio ma più in alto della piega palpebrale. A questo punto con un ombretto a tua scelta e un pennello morbido traccia il margine superiore dello strumento sfumando verso l’alto. Otterrai una linea geometrica curva molto definita sulla parte inferiore, che potrai aggiustare a tuo piacimento decorandola o delineandola con altri colori. Aggiungi una linea di eyeliner sottile e il tuo mascara preferito.

Il mio consiglio: ognuno di noi ha una forma di occhi differente. Fai delle prove per trovare lo strumento curvo più adatto al tuo viso. Un piegaciglia, cucchiai di varie dimensioni, il bordo di un bicchierino, ricorda.. tutto può essere sfruttato!

Minimal concealer

Con questo ultimo consiglio avrai tutte le carte per poter realizzare il tuo makeup con una base semplice e naturale. Il segreto è usare poco trucco!

In questo caso si parla di correttore e di come stenderlo per un effetto fresco e liftante che illumini e apra lo sguardo.

E’ finito il tempo in cui il correttore si mette a triangolo fino alla guancia, seguito da baking con quintali di cipria lasciata in posa ad asciugare mentre prepariamo la cena o guardiamo la nostra serie preferita. Adesso bastano pochi tocchi e fissaggio, se necessario.

Segui questi punti: angolo interno, angolo esterno dell’occhio. Disegna dei “baffi” di correttore slanciati verso l’alto sulle parti esterne e due semplici punti dall’angolo interno scendendo verso la zona delle occhiaie. Sfuma bene con la punta della beauty blender verso l’alto e il gioco è fatto. Aggiungi un po’ di blush sulla parte alta degli zigomi per accentuare l’effetto lifting.

In questo modo i pochi punti luce protenderanno le linee del tuo viso verso l’alto senza appesantire la zona centrale o ‘abbassare’ l’intero ovale.

Il mio consiglio: sfuma sempre con una beauty blender umida, puoi bagnarla con acqua o spruzzare il tuo fissante trucco. L’effetto finale risulterà più luminoso e naturale, evitando che si formino pieghette e antiestetici accumuli di correttore.

E adesso? Non ti resta che provare questi hacks e capire quali sono quelli che ti donano di più, affinare la tecnica e perché no, iniziare a condividere i tuoi risultati sui social!