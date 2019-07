Cherry Lips: ecco cosa sono e perché vanno tanto di moda

editato in: da

Come la canzone dei Garbage “Cherry Lips”, dalla Corea arriva l’ultima frontiera in fatto di filler labbra. Parliamo delle “Cherry Lips” le labbra a forma di ciliegia: immaginate di posizionare due ciliegie poste orizzontalmente, con la parte inferiore di ognuna a toccarsi e i gambi a formare gli angoli esterni. Ecco, più o meno le labbra a forma di ciliegia assomigliano a questo disegno, con la parte centrale più piena, rimpolpata e corposa.

In cosa consiste? Con l’aiuto del filler si volumizza solo la parte centrale delle labbra, lasciando le porzioni esterne senza filler, per un effetto molto naturale. Le Cherry Lips si differenziano dalle tecniche Americane che prevedono di enfatizzare solo l’arco di cupido, per un risultato leggermente gonfiato del labbro superiore e naturale su quello inferiore. In questo caso il filler viene applicato, come suggerisce il nome, nella V al centro delle labbra senza spostare l’attenzione sulla parte inferiore, cosa che invece accade con le Cherry Lips, per un risultato più rotondeggiante e pieno.

E se in passato le labbra come Angelina Jolie erano considerate il canone massimo di bellezza ed erano prese ad esempio per realizzare i filler, oggi le Cherry Lips sono diventate famose grazie ad artisti K-Pop, amati dal grande pubblico, che in prima persona sfoggiano questo genere di labbra che rimanda al mondo dell’adolescenza e dell’infanzia, momento in cui le labbra avrebbero naturalmente questa forma così giovanile, per dare alla bocca un volume il più possibile naturale.

Le tecniche di applicazione ed il tipo di filer sono gli stessi, così come le controindicazioni e la durata. Cambiano solo i punti in cui viene iniettato il prodotto, e spopolano in Asia perché lì l’ideale di bellezza è diverso da quello americano o occidentale. Si ricercano tratti dolci, delicati e giovani, come quelli degli adolescenti, ecco perché le labbra a ciliegia, perché regalano un aspetto più pieno e giovanile.